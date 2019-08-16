شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الإنفجار الذي هز مدينة عدن قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية، لـبوابتي" في مدينة عدن قبل قيل ان مجهولون القو قنبلة بالقرب من مستشفى الوالي بالمنصورة. واضافات المصادر ان مجهولون رموا قنبلة بالقرب من مستشفى الوالي قبل قليل ولاذوا بالفرار. واكدات المصادر بأن الانفجار تسبب بحالة خوف وهلع باوساط المرضى دون وقوع اصابات.

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