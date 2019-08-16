وردنا الان : رئيس دولة عربية يذهل العالم اثناء ادائه فريضة الحج ورفض كل العروض المقدمة من السعوديه .. شاهد اين وكيف نام !؟ (صور)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - رئيس دولة عربية يذهل العالم اثناء ادائه فريضة الحج ورفض كل العروض المقدمة من السعوديه .. شاهد اين وكيف نام !؟ (صور)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس جمهورية ساحل العاج اثناء أدائه لفريضة الحج المبارك .

وفي الصورة يظهر رئيس جمهورية العاج «الحسن اوتارا» وهو مستلقي في جبل عرفه بين جموع الحجاج .

ورفض الرئيس اوتارا الامتيازات التي يقدمها البروتوكول السعودي لحجاج بيت الله الحرام من ملوك ورؤساء العالم ، وفضل ان يحج من ماله الخاص بحسب ما تناقلته وسائل الاعلام .

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وتداول الناشطون مقولة منسوبة للرئيس الحسن اوتارا تقول : "في حضرة الخالق ملك الملوك تتضاءل كل المخلوقات والملوك ، ان الله طيبا لا يقبل إلا طيبا ".

موقع «صوت المغتربين» بعد بحثه عن الصورة المتداولة للرئيس اوتارا ، اتضح انها من العام الماضي ، وليست من هذا العام .