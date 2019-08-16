شكرا لقرائتكم خبر عن تعز: الحوثيون يحاصرون منزل الناشط اليمني صدام الحريبي في مدينة الراهدة، ويعتقلون والده رغم مرضه... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مسلحون حوثيون على محاصرة منزل الناشط اليمني صدام الحريبي في مدينة الراهدة جنوبي تعز .

وبحسب شهود عيان، فإن الحوثيون في المدينة، على متن 3 سيارات مختلفة فرضوا حصارا علي المنزل في وقت متأخر من الليل وقاموا باعتقال، والد الناشط صدام الحريبي، رغم مرضه الشديد، بعد مداهمة المنزل وترويع النساء والأطفال .

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شهود العيان أكدوا ان الحوثيين اشترطوا حضور صدام للافراج عن والده، دون مراعاة لحالته الصحية الحرجة.

ويقوم الحوثيون بمراقبة المنزل من حين لآخر، للبحث عن الناشط الحريبي دون مراعاة لحرمة المنازل وساكنيها من المرضى والنساء والأطفال، وبدون أي تهمة تم توجيهها إليه بحسب الشهود، وهو ما يثير غضبا لدى أبناء المنطقة.