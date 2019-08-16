دبلوماسي أمريكي رفيع يكشف عن السيناريو المرعب الذي ينتظر الجنوب في حال حدث الانفصال.. ومصير الحرب في الشمال!

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - رجح نائب السفير الأمريكي الأسبق والخبير السياسي في الشئون اليمنية " نبيل خوري " أن يدخل جنوب اليمن في اتون صراع مسلح وحروب وشيكة جراء الانقلاب الطاريء على الشرعية في عدن والمدعوم من الإمارات . واشار خوري في تصريحات لقناة " الجزيرة " أن الحرب في شمال اليمن ستتواصل مع الحوثيين فيما ستندلع صراعات مسلحة عنيفة في جنوب اليمن على السلطة في حال تم ترسيخ الانقلاب وحدث الانفصال. أخبار قد تهمك: Advertisements

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