حزب الإصلاح عديد الأوجه.. يد تصافح التحالف العربي وأخرى تطعنه

لم يكن حزب الإصلاح الذي حصل على أكبر المناصب في حكومة الشرعية

الجمعة 16 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - سيد مصطفي

لم يكن حزب الإصلاح الذي حصل على أكبر المناصب في حكومة الشرعية، وتمكن في العديد من الوزارات اليمنية، بل وتسلم العديد من الجبهات القتال في مواجهة الحوثيين، إلا وأثبت في العديد من المواقف غدره وفتكه بالتحالف العربي ونقضه للمواثيق معه.



إتفاق السلم والشراكة بدأ خذلان التحالف العربي واليمن منذ توقيع إتفاق السلم والشراكة الوطنية هو إتفاق سياسي يمني وُقع في 21 سبتمبر 2014 لتسوية الأزمة بين الحوثيين والسلطات والمكونات السياسية في اليمن، مما مهد للحوثيين دخول صنعاء.

توكل كرمان شنت الناشطة الإصلاحية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، هجوم مستمر على التحالف العربي، وخاصة عندما أشادت بقرار الاتحاد الاوربي اضافة السعودية إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل، بل ووصفت الخطوة إنها تأخرت كثيراً، كما رحبت بتصويت الكونجرس الاميركي بالأغلبية الساحقة لإنهاء مشاركة إدارة ترامب في دعم حرب السعودية و الإمارات على اليمن.

ولم تستحي كرمان في إظهار علاقتها بإيران، ووصفت لقاء جمعها بمحمد ظريف وزير خارجية إيران وكان مقعده في القاعة بجوارها، وقال لها : فخورون بك!!.

واكدت كرمان في تغريداتها المسيئة أنها لن تقبل بما أسمته بالوصاية والاحتلال السعودي الإماراتي، فيث وصفها للتحالف العربي في اليمن، كما أنها لن يقبل بأدواتها الإرهابية والانفصالية وأحزمتها الناسفة، في إشارة للقوى الأخرى المنضوية تحت لواء الشرعية من المقاومة الجنوبية والحزام الأمني. وأضافت توكل كرمان في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تبقى أن يحتشد اليمنيون لمقاومتهم وإنهاء احتلالهم وهيمنتهم ووصايتهم على اليمن، بل وااتهمت دولة الإمارات من اختراق لهاتفها أسوة بعدد من الزعماء والناشطين.

علي محسن الأحمر بينما كشفت صحيفة الرياض، أن علي محسن الأحمر قال أن قضية الشرعية اليوم هي عدم إنفصال الجنوب والاذي أعتبره نهاية ابدية لمستقبل واجيال اليمنيين، بينما اعتبر قضية قتال الحوثيين ليست قضيته وحده بل ستتولى امره دول الجوار والمنطقة والخليج.

طعن التحالف في تعز بينما قال محمد الحكيمي، أن جماعة الإخوان في بداية الأحداث كان وضعها وضع متردد رجل مع الإنقلابيين وأخرى مع المقاومة، وارسلوا وفد إلى صعدة للتفاوض مع الحوثيين، ولكنهم وقفوا ضد الحوثيين بعدما أعلن التحالف وقوفه مع شرعية الرئيس منصور عبد ربه هادي.

وأكد الحكيمي لـ"الخليج 365"، أنها أفسدت الجيش الوطني الذي كان يتشكل في المدينة، حيث استمارات التجنيد التي تجاوزت الـ45 ألف استمارة، تم الاستحواز عليها من المدرسين والمواطنين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين إنخرطوا في الجيش، ويتقاضون رواتب رغم أنهم بعيدين كل البعد عن ساحات القتال مع الحوثي.

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وأضاف الحكيمي، أنه تم إفتعال للمشاكل والهدف هي كتائب أبو العباس عن طريقة مجاميع مسلحة، حتى وصل الأمر إلى إعلان الحرب على كتائب أبو العباس، ورغم أن إعلان الحرب يوجب إعلان الكتائب متمردة عبر القضاء العسكري، ولكن هذا لم يحدث و وحاولوا أن يشيطنوا كتائب أبو العباس.

التآمر على التحالف في الجنوب

وعلى نفس الصعيد في المحافظات الجنوبية، حيث أكد فتاح المحرمي حيد يافع، الإعلامي الجنوبي، أن الجماعة كانت المسئول عن أحداث المعاشيق الأولى والثانية.

وأكد المحرمي لـ"الخليج 365"، أنه في أحداث معاشيق الأولى، بدأت باسم المقاومة في مديرية دار سعد شرق عدن، وهذا الفريق مكون من المئات من مسلحي المقاومة منخرط فيهم تابعين لحزب الإصلاح ولديهم معسكر هناك باسم قوات الحماية الرئاسية، مبينًا أن هذه الجماعات من المقاومة أن فيها بعض قادتها متشددين ومحسوبين على الإخوان والتنظيمات الارهابية.

والأحداث الاخيرة منذ بداية عاصفة الحزم كشفت عن علاقة إخوان اليمن بالتنظيمات الارهابية خصوصا في الجنوب ، والتحالف طالبها بتسليم السلاح الثقيل ولكنها ترفض، بينما حماية مطار عدن هو بيد قائد يتبع الحزام الامني.

واضاف الإعلامي اليمني، أن الرئيس هادي أصدر قرار بتغييره واستبدال قوات حماية المطار بقوات تتبع الحماية الرئيسية التابعة له، ولكن قائد الحماية الذي في المطار يتواجد إلى جانبه قوات إماراتية فرفضوا قرار الرئيس هادي لكون قوات الحماية الرئاسية ليس من مهامها حماية المنشاة.

وبين المحرمي، أنه وبعد رفض القرار قامت قوات الحماية الرئاسية بمحاصرة المطار فارسلت قوات من الحزم لتعزيز قوات الحماية في المطار وحين كانت قوات الحزام متجه للمطار، نصبت لها جماعات مقاومة دار سعد الذي تحدثت عليها في البداية كمين أسفر عن جرح عدد من أفراد الحزام وإحراق طقمين عسكريين تابعين للحزام الأمني، وبعد اشتباكات محدودة واصلت قوات الحزام الأمني تقدمها لتعزز قوات المطار.

وأردف قوات الحماية الرئاسية ضلت تحاصر المطار من جهة الشرق، ووصلتهم صباح اليوم الثاني للاشتباكات أن أي تقدم لها تجاه المطار سوف يستهدف من قبل الطيران، فتقدم احد الاطقم الذي كان على متنه قيادي اخواني محسوب على الرئيس هادي فاستهدفته الطيران كرسالة تحذير، وعقب ذلك انسحبت قوات الحماية الرئاسية.

بينما كشف محمد الحضرمي، المتحدث باسم الحراك الثوري الجنوبي، أن هناك تنسيق دقيق بين حزب الإصلاح، والقاعدة وداعش والحوثيين في عملية إغتيال القائد منير اليافعي "أبو اليمامة"، وبعض المندفعين من المطالبين بالانفصال، بهدف إرباك المشهد اليمني أولاً.

وأكد الحضرمي ـ"الخليج 365"، أنها هدفت أيضًا إلى إرسال رسالة إلى أن التحاف العربي بدأ يهتز وضعيف بسبب الأعمال الفردية والمتمثلة بعملية الترحيل لأبناء المحافظات الشمالية والهاربين من المليشيات الحوثية إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.