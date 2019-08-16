ورد الان : حادث مروع تشهده مديرية بني مطربصنعاء اليوم

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية وشهود عيان، بمديرية بني مطر، محافظة صنعاء، مساء يوم امس الخميس، بسقوط رجل وزوجته من علو مرتفع أثناء مرورهما بحافة الشلال، لتنزلق رجل أحدهما إلى أسفل ويرتطما بالصخور ماأدى إلى وفاة الزوج على الفور بينما لا تزال الزوجة في حالة صحية حرجة وتم إسعافها إلى إحدى مستشفيات العاصمة صنعاء . وأوضح شهود عيان " أن دماء الزوجين تطايرات على الصخور واعتلت سطح الماء واصيب كل من شاهد الحادثة بالذهول. منوهين إلى أن عدم وجود سياج حديدي على حافة الشلال يعرض حياة الزوار للخطر. ولفتوا إلى أن البهجه تحولت إلى مأساه حقيقه لاسيما والجميع رأوا بشاعة الحادثة وإستغاثة الزوج والزوجة أثناء السقوط والدماء التي تعلو الماء بعد إرتطام الجثتان بالصخور. وتكررت حوادث غرق الزاوار لشلال بني مطر.

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