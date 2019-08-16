شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عبدالملك المخلافي يكشف ما حدث في عدن.. ويسرد تفاصيل وحقائق عن الأوضاع في اليمن غائبة عن الجميع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجيه السابق عبدالملك المخلافي، في سلسلة تغريدات عبر صفحته الشخصية على "تويتر" عن الأوضاع في اليمن وما حدث في عدن.

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وقال المخلافي: "لا يقلقني كثيرا تناسل الانقلابات، فالانقلاب الجديد في عدن ليس إلا نسخة من الانقلاب الأول في صنعاء، وتحت ذات الدعاوى وبنفس الأساليب، وإن استبدلت العنصرية السلالية بعنصرية جغرافية، وما يقلقني هذا العجز الذي تعيشه الشرعية والحكومة والنواب والنخب في مواجهة ما يحدث في الوطن وله".

وأكد المخلافي أن كل الانقلابات والمشاريع الصغيرة في صنعاء أو عدن أو أي مكان من الوطن مشاريع تدمير للحاضر تستفيد من الحالة التي يعيشها الوطن وتخدم بعضها بعض، ولا يمكن أن تكون مشاريع للمستقبل أو قابلة للاستمرار وستنتهي مع أول حالة تعافي للوطن، لا يبنى المستقبل بمشاريع إقصاء أو انفراد أو حقد.

وذكر المخلاف عند محاولة الانقلاب الفاشلة في عدن في يناير 2018، قلت في حضور رئيس الجمهورية ومستشاريه ونائبه ورئيس الوزراء إن هناك سياسة الجميع مسؤول عنها سلطة وأحزاب وقيادات ما لم تتم مراجعتها وعدم المجاملة في العمل العام مع بعضنا ومع حلفائنا فإننا سنجد أنفسنا وجرى في عدن مثلما جرى في صنعاء.

وأضاف: "كما أشرت إلى أن استمرار ذات الأوضاع سوف يؤدي إلى تحويل الحرب من حرب وطنية في مواجهة انقلاب إلى حروب أهلية في كل مكان، وحذرت وما زلت أحذر أن فائض القوة الذي توفر للبعض في غفلة من الزمن وتأمر المتآمرين وأخطائنا يمكن أن تصنع انقلابات وحروبا ودمارا ومجازر لكن لن تصنع مستقبل شمالا أو جنوبا"، وفي تغريدة أخرى أشار المخلافي إلى أن أحلام أجيال من اليمنيين وإنجازات جيل تكاد تنهار فما حدث هو انقلاب على ثورتي سبتمبر وأكتوبر وتطلعاتهما ومحاولة ردة إلى الإمامة والسلطنات والاستعمار، لكن على من خطط وعمل لذلك داخليا وخارجيا أن يدرك حقيقتين الأولى أنه أول من سيكتوي بنار ذلك والثانية أن الأوطان والشعوب لا تموت.

ومن يريد حرف المعركة الوطنية ضد الحوثي إلى معارك فرعية نقول له المعركة الوطنية المشروعة هي معركة استعادة الدولة وما عداها، أما معارك فرعية يجب تجنبها أو أن صاحبها جزء من الطرف الحوثي، كما يجب فضح وكشف من يستغل صدمة وإحباط اليمنيين مما يحدث لخدمة مشروع الحوثي.

ونشر تغريدة قائلا: "يجب التفريق بين حركة انقلابية عسكرية إقصائية وعنصرية تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية وبين القضية الجنوبية العادلة التي كنّا في مقدمة من تبناها ودافع عنها منذ 94 وسنكون مع أي خيار يتم الاتفاق عليه بالحوار والعمل السلمي يلبي مطالب الشعب في الجنوب"، كما أكد أن عدالة القضية الجنوبية وتأييد غالبية اليمنيين لها جعل الجميع يصمت في مواجهة مواقف وآراء وأفعال ترتقي للعنصرية وانتهاك لكل معايير الوطنية والدين والأخلاق من بعض المتحدثين باسم القضية الجنوبية ومن تحدث جرت مهاجمته، وكان هذا خطأ ندفع جميعا ثمنه ويجب تصحيحه الآن.

وتطرق في تغريدة إلى أن الانفصال، أو تمزيق الدول، أو إقامة دول، مسألة معقدة واقعيا وسياسيا وقانونيا وليست مجرد رغبة أو فائض قوة أو حتى مزاج لبعض الأفراد، ومن لا يدرك ذلك يدفع شعبنا عموما والشعب في الجنوب إلى معاناة وتمزق، إن أخطر الممارسات ممارسة السياسة بالرغبة وتزداد الخطورة إذا دعمت الرغبة بالسلاح.