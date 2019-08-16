هام وعاجل : محمد جميح يحذر من ”الاصطياد” في الماء العكر .. ويكشف ”قواعد اللعبة” في عدن

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حذر الصحفي الأكاديمي، والمحلل السياسي اليمني المعروف، الدكتور محمد جميح ، الحوثيين من الاصطياد في الماء العكر ، عبر الحديث عن الأحداث التي تشهدها عدن اليوم. أخبار قد تهمك: Advertisements وقال جميح في تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها محرر "بويمن" :‏أحسن شيء لما واحد حوثي يريد الاصطياد في الماء العكر ويقول "جنوبنا الحبيب". وأضاف: "وكأنه لا يتحدث عن الجنوب الذي غزته مليشياته في 2015، قبل أن يتصدى رجاله للمليشيات ويطردوها صاغرة من عدن ويزحفوا مع أشقائهم إلى الحديدة". واختتم جميح بالقول: "لقد تجاوز الجنوبيون مرحلة "الاستدرار العاطفي"، وفهموا قواعد اللعب

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