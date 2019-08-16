أمن تعز يكشف تفاصيل أحداث التربة ويؤكد تمرد مدير شرطة الشمايتين

أصدرت إدارة أمن شرطة محافظة تعز، بلاغا صحفيا، أوضحت فيه تفاصيل القرار الصادر عن مدير الأمن العميد منصور الأكحلي بتعيين مدير أمن للشمايتين، بدلا عن العقيد عبدالكريم السامعي. وقال البلاغ إنه من منطلق إداري يراعي مصالح الدولة وأسس الأمن والاستقرار، وانطلاقا من الصلاحيات القانونية صدر قرار الاخ مدير عام شرطة محافظة تعز بتكليف العقيد /عبدالكريم السامعي- مديراً لشرطة مديرية سامع مساعداً لمدير عام شرطة المحافظة ، الى جانب قرار آخر بتكليف العقيد عبدالكريم العلياني مديرا لشرطة مديرية الشمايتين كإجراء اداري ضمن خارطة قرارات تدوير القيادات الأمنية المعتادة. وأشار البلاغ إلى أنه عقب ذلك وبوجود مدير عام مديرية الشمايتين تم تكليف لجنة لإجراء دور الاستلام والتسليم، غير ان العقيد عبدالكريم السامعي لم يكن متواجداً في الإدارة وتم التواصل معه وابلاغه بالقرار، وقد رد بالاعتراض الصريح على التسليم معللاً ذلك باستحقاقاته التي على الإدارة كمديونية، وقد استمع مدير عام الشرطة لاعتراضه ومطالبه، و أبداء موافقته على مراجعة طلبات العقيد السامعي موجها الإدارة المالية بمراجعة الحسابات وإثبات الديون وسدادها بعد ذلك. ولفت البلاغ إلى حدوث اتصال من المحافظ نبيل شمسان، ورد حينها موجهاً باحتواء الموقف، طالباً ترشيح ثلاثة ضباط آخرين ليتم اختيار أحدهم، وهو ما وافق عليه الاخ مدير عام الشرطة. كما أعقب ذلك اتصال من الأخ العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع بالأخ مدير عام الشرطة وطلب وقف الاجراءات على أن يأتي العقيد عبدالكريم السامعي الى مدير عام الشرطة واحتواء الموقف، وترشيح ثلاثة ضباط اخرين لاختيار احدهم مديرا لشرطة الشمايتين وتم الاتفاق على هذا الاساس. وأشار البلاغ إلى أن المفاجئ في الأمر ما حدث بعدها من قدوم العقيد عبدالكريم السامعي مصطحباً عدد من المسلحين على متن ستة اطقم وسيارتين، وعلى الفور باشروا بالانتشار على طول الشارع والمباني المقابلة لإدارة شرطة الشمايتين واطلقوا النيران الكثيفة على ادارة شرطة المديرية،الذي تتواجد فيه لجنة الاستلام و التسليم و مدير عام الشرطة وكل أفراد الادارة ،وأدى الى استشهاد جنديين من الحملة الامنية وجرح ثلاثة اخرين. وأوضح أن ما حدث لا يمكن توصيفه سوى بالعمل الإجرامي والتمرد الواضح على المؤسسات الأمنية ومحاولة للانتقاص من هيبة الدولة ومؤسساتها الشرعية في فترة يفترض بالجميع مؤازرتها وإسنادها للقيام بواجبها.

