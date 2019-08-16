تمكنت قوات الجيش من كسر هجومين لمليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية على مواقعهم في جبهتي الكدحة والصلو بمحافظة تعز جنوبي غرب البلاد. وقال مصدر عسكري إن القوات الحكومية احبطت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة هجوماً حوثياً على مواقعهم بين مديريتي خدير والصلو جنوبي تعز. وفي ذات الوقت، تصدت القوات الحكومية لهجوم مليشيات الحوثي على مواقعها في جبهة الكدحة بمديرية المعافر جنوبي غرب محافظة تعز. وأتى الهجومان بالتزامن مع اشتباكات بين مليشيات الحشد الشعبي وقوات أمن مديرية الشمايتين ومحاولة المليشيات الاخوانية اقتحام إدارة الأمن وفرض مديرا للامن من الموالين لها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يحبط هجومين منفصلين للمليشيا في الكدحة والصلو بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.