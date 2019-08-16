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عدن - ياسمين التهامي - اصدر شيوخ قبائل شبوة بيان ناري هددوا فيه بسحق المجلس الانتقالي الذي يتعامل بعنصرية ومناطقية ضد ابناء الجنوب.

كما طالب الشيوخ القيادة الاماراتية بسحب جنودها واعادتهم الى الامارات والا فسيكون المصير مؤلما وموجعا وقد اعذر من انذر حسب وصف البيان.

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- وردنا الان ...اقوى واشرس شيوخ هذه القبيلة الجنوبية تهدد بسحق الانتقالي والقضاء عليه وتتوعد بطرد الاماراتيين وسحلهم في الشوارع

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وبحسب مواقع محلية تداولت البيان، نعيد نشره ما ورد :

تابع مشائخ قبائل شبوه ما حدث في عدن وما آلت إليه الأوضاع أثر المعركة التي حدثت بين الحزام والقوات المدعومة من الإمارات وقوات الحكومة الشرعية والتي أدت إلى نتائج مقززه عندما خرجت المليشيات عن الأعراف والأخلاق بأقتحام منازل أبناء أبين وشبوه والعبث بها ونهب محتوياتها بطرق همجية تخالف عقيدتنا وشرعنا وقيمنا وأعرافنا في فرز مناطقي خبيث وعليه نقول التالي:

- ندبن ونستنكر ماجرى لمنازل أولادنا ونحمل المجلس الإنتقالي كامل المسئولية ونطالبه بإتخاذ إجراءات ضد عناصر مليشياته المنفلته. - نحتفظ بحقنا الشرعي والقانوني والعرفي والقبلي في متابعة من قاموا بهذه الأعمال لتقديمهم ليد العدالة ونحتفظ بحقنا القبلي في متابعتهم إذا عجزت العدالة عن ضبطهم. - نحمل دول التحالف كل ما يجري في المناطق المحرره وعلى وجه الخصوص محافظة عدن ونطالبهم في القيام بمسئولياتهم أزاء إطلاق يد المليشيات المنفلته التي أنتهكت كل الأعراف والقيم. - إذا لم يتم التجاوب فسوف نمنع في أرضنا محافظة شبوه كل عابث ومنتهك للأعراف والأعراض من المرور والعمل والزياره وسيكونوا هدفاً لنا ومن أعذر فقد أنذر. ونأمل أن يأخذ المعنيين في هذه الرسالة كل ما ورد بعين الإعتبار والله غالب على أمره وعلى المعتدي تدور الدوائر. صادر عن مشائخ محافظة شبوه .