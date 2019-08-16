أقدم مسلحون مجهولون فجر اليوم الجمعة، على استهداف منزل القيادي بالمجلس الانتقالي المهندس جمال ياهرمز، بقنبلة يدوية. وافادت مصادر مقربة من المهندس جمال باهرمز ان شخصان ملثمان يقودان دراجة نارية قاما بإلقاء قنبلة صوتية الساعة الثالثة فجر اليوم الجمعة في حي الزراعة المجاور لحي السعادة بخورمكسر ولاذا بالفرار. واضاف المصدر ان الاهالي حاولوا اللحاق بالمهاجمين إلا أنهم تمكنوا من الفرار. وتشهد العاصمة المؤقتة عدن انفلاتاً أمنياً وفوضى عارمة تصاعدت وتيرتها بعد سيطرة مليشيات تتبع المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات على المدينة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يستهدفون منزل قيادي بالمجلس الانتقالي في عدن بقنبلة يدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.