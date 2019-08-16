ألفت الدبعي تهاجم الاصلاح بعد الاشتباكات في التربة الجمعة 16 أغسطس 2019 كتب الخليج 365-تعز اكدت د. الفت الدبعي ان حزب الاصلاح يشتغل سياسيا ضد نفسه .

Advertisements وجاء ذلك تعليقا على الاشتباكات التي جرت في مدينة التربة بمحافظة تعز محملة الحزب المسؤولية. واضافت بالقول :" اتركوا التربة أيها الأغبياء وفيما يلي نص تعليقها: قلت لكم سابقا لا يوجد حزب يشتغل ضد نفسه كما يشتغل حزب الإصلاح ضد نفسه .وما أحداث التربة اليوم إلا أحد هذه النماذج ...اتركوا التربة أيها الأغبياء ...لا يوجد أغبى منكم سياسيا حقا ...تقدمون فرصة فقط لمن يريد الاستثمار في مزيد من إثارة الصراع مع عدن .

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