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الدولار والسعودي يرتفع في محلات الصرافة بصنعاء وعدن
الجمعة 16 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365-صنعاء
يواصل الريال اليمني تراجعه امام العملات الاجنبية في محلات الصرافة والبنوك اليمنية.
وقال مصرفيون إن سعر الدولار والسعودي اليوم في محلات الصرافة هو على النحو التالي:
أسعار الصرف في صنعاء الدولار الأمریكي: 582 : 591 الریال السعودي : 154 : 155
أسعار الصرف في عدن الدولار الأمریكي: 583 : 592 الریال السعودي : 155 : 1
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