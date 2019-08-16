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الدولار والسعودي يرتفع في محلات الصرافة بصنعاء وعدن

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اليمن العربي-صنعاء 0 تبليغ

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الدولار والسعودي يرتفع في محلات الصرافة بصنعاء وعدن

الجمعة 16 أغسطس 2019

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الدولار والسعودي يرتفع في محلات الصرافة بصنعاء وعدن

كتب

الخليج 365-صنعاء

يواصل الريال اليمني تراجعه امام العملات الاجنبية في محلات الصرافة والبنوك اليمنية.

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وقال مصرفيون إن سعر الدولار والسعودي اليوم في محلات الصرافة هو على النحو التالي:

أسعار الصرف في صنعاء الدولار الأمریكي: 582 : 591 الریال السعودي : 154 : 155

أسعار الصرف في عدن الدولار الأمریكي: 583 : 592 الریال السعودي : 155 : 1

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