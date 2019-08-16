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العولقي: الانتقالي يتعامل مع اللحظة بواقعية ومن المهم التقاط رسالته في البيان
الجمعة 16 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365-عدن
قال عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، سالم ثابت العولقي، أن "بيان المجلس الإنتقالي الجنوبي يوضح أن المجلس يتعامل مع اللحظة بواقعية سياسية ومن المهم التقاط الرسائل الواردة في البيان".
وكتب العولقي، في تغريدة له عبر تويتر: " عقلية وثقافة الإنكار تجاه المجلس لم تعد مجدية وماهو ممكن اليوم قد لا يكون ممكناً في الغد".
وأصدرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الخميس، بياناً سياساً هاماً حول الأحداث الأخيرة بالعاصمة عدن.
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