معرض صور في امريكا عن العدوان على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نيويورك

شهدت صالة الودي بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية معرضاً فوتوغرافياً يعد الأكبر لفضح جرائم تحالف العدوان في اليمن.

حظي المعرض الذي نظمه ناشطون حقوقيون تحت شعار “الحرب التي يخفونها عنكم” بحضور وإقبال كبير من قبل المهتمين من مختلف الجنسيات وشهد افتتاحه تغطية واسعة من وسائل الإعلام الدولية.

وجسد المعرض، عبر مجموعة كبيرة من الصور التي التقطها صحفيون وناشطون من اليمن، حجم الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان، والجرائم المروعة التي ارتكبها بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ واستهداف الأحياء والمرافق الصحية والتعليمية في اليمن.

وهدف المعرض إلى إيصال مظلومية الشعب اليمني للعالم وكشف زيف وتضليل وسائل إعلام العدوان للرأي العام العالمي حول حقيقة ما يرتكبه من جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن على مدى أكثر من أربع سنوات.

وألقيت في الافتتاح عدداً من الكلمات من قبل أعضاء من الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي عبرت عن التضامن مع الشعب اليمني.. مؤكدة أهمية المساعي نحو إيقاف بيع الأسلحة التي تستخدم في استهداف المدنيين باليمن.

وحسب القائمون على المعرض فإنه يأتي في إطار التحركات الهادفة إلى إيقاف صفقات بيع الأسلحة التي تقتل الشعب اليمني.