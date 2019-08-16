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أوقاف عدن تدعوا خطباء الجمعة إلى توعية الناس بخطر دعاوى الجاهلية
الجمعة 16 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365-عدن
دعا مكتب الاوقاف في مدينة عدن جميع خطباء المساجد في يوم الجمعة الى تحذير الناس من دعاوى الجاهلية.
ودعت إدارة مكتب الأوقاف المعنيين إلى ضرورة حث الناس على عدم الانجرار لخطورة المرحلة، وشر بعض الجهات المغرضة التي تحاول نشر الفتن والتفكك المجتمعي.
وحذر مكتب الأوقاف من خطورة الأمر لما يتداعيه التعصب لمنطقة أو قبيلة؛ وذلك لزرع الخلاف والشقاق.
وشدد مكتب الأوقاف على ضرورة قيام جميع الخطباء في المساجد بتوحيد خطاب إخراج الناس من ذلك المنعطف المناطقي الخطير الذي لا يخدم سوى أغراض سياسية وحزبية.
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