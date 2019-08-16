المخلافي يحذر ابناء الجنوب ويتذمر من السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – رصد

كشف القيادي المرتزق عبد الملك المخلافي عن حالة التخبط التي يعيشها الفار هادي وحكومته، لا سيما بعد الاحداث الاخيرة في جنوب البلاد.

واكد المخلافي ان حلفاء التحالف فقدوا الثقة في التحالف السعودي، على خلفية سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن”، محذراً من عواقب ذلك.

وأضاف المخلافي، في سلسلة تغريدات له على “تويتر” : “على التحالف أن يدرك حجم ما حدث في عدن ومخاطره حتى وإن كانت بعض أطرافه مشاركة في ذلك”​​​.

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واعتبر المخلافي، وهو وزير خارجية أسبق في حكومة المرتزقة، أن ما حدث في عدن كشف عن حالة العجز الذي تعيشه قوى المرتزقة الموالين للعدوان

وحذر من “أن استمرار ذات الأوضاع سوف يؤدي إلى حروب أهلية في كل مكان”.

وقال: “حذرت ولا زلت أحذر من أن فائض القوة الذي توفر للبعض في غفلة من الزمن وتآمر المتآمرين وأخطاؤنا يمكن أن تصنع انقلابات وحروب ودمار ومجازر، ولكن لن تصنع مستقبلاً شمالا أو جنوبا”، في إشارة إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وشدد على “أن المهم بأن تمتلك القدرة على الخروج من دائرة العجز والتردد والصمت والأنانية إلى العمل والتوحد والحركة والفعل”.