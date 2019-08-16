قائمة بأسعار الفواكة واللحوم في مأرب اليوم الجمعة

الجمعة 16 أغسطس 2019

كتب الخليج 365-مأرب

قائمة بأسعار الفواكة واللحوم في مأرب اليوم الجمعةرصد مراسل (الخليج 365) أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم في محافظة مأرب، اليوم الجمعة، حيث ساعدت زراعة الخضروات في المحافظة على استقرار اسعارها.



وبحسب مراسلنا فإن الموز يأخذ سعر ثابت بنحو 400 ريال أما التفاح الخارجي فتصل أسعاره إلى 2000 ريال فيما التفاح المحلي تبلغ أسعاره 1000 ريال للكيلو الواحد.

Advertisements

أما الخضروات فقد ارتفع سعر الطماطم إلى800 ريال فيما ثبت سعر البطاطس على 400 ريال بينما سعر الباذنجان ثابت على 350 ريال والكوسة بنحو 450 ريال بينما البصل بلغ 400 ريال والجزر بنحو8000 ريال فيما الخيار بلغ 550 ريال.

أما بالنسبة للحوم فوصل سعر الكيلو الواحد من لحوم الابل إلى 4000 ريال أما لحوم الأغنام فوصل الكيلو الواحد إلى 5000 ريال.

أما الأسماك فيبلغ سعر الكيلو الواحد 3000 ريال وتعد أسعار الأسماك مرتفعة في محافظة مأرب ونادرة أنواعها.