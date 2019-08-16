بعد إكتوائها في عدن .. حكومة هادي تتوعد مليشيات الإمارات في جزيرة سقطرى

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سقطرى

كشفت مصادر محلية في محافظة سقطرى عن وصل طائرة إماراتية الخميس، الى ارخبيل سقطرى ، مشيرة الى أن الطائرة قامت بنقل 40 من شباب الجزيرة للتدريب العسكري لرفد مليشيات الحزام الأمني السقطري التابع لها.

وكانت الإمارات قد نقلت قبل شهر أكثر من 260 شاب من شباب سقطرى إلى الإمارات لتدريبهم ضمن الحزام الأمني استعداداً لخوض المواجهات مع قوات هادي المسنودة بمليشيات حزب الاصلاح في المحافظات الجنوبية.

وكانت حكومة هادي اتهمت الإمارات بإرسال أكثر من 100 جندي انفصالي إلى جزيرة نائية في بحر العرب.

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وهددت حكومة هادي مليشيات الاماران في أرخبيل سقطرى من مغبة الاستجابة لهذه التحركات ومغادرة الوطن.

وقالت قيادة اللواء الأول مشاة بحري في بلاغ رسمي إنه لوحظ مغادرة بعض العسكريين إلى خارج الوطن ممن ينتسبون للوحدات العسكرية المرابطة في جزر سقطرى بحجة العمالة وبطريقة مخالفة للقانون.

وأعلن محافظ سقطرى في حكومة هادي، رمزي محروس رفضه إنشاء تشكيلات عسكرية أو قوات أمنية تابعة للامارات وتعهد بعدم السماح بتشكيل قوات “الحزام الأمني” في المحافظة على غرار ما حدث في محافظات أخرى.

وشهدت سقطرى في مايو/أيار 2018 توترا غير مسبوق إثر إرسال الإمارات قوة عسكرية إليها.