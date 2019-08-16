شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة مدوية : عاهرة روسية حسناء تتهم نجل عيدروس الزبيدي بأنه مارس معها الرذيلة ولم يدفع لها المال وترفع ضده شكوى رسمية لمحكمة ابو ظبي ..(صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - رفعت احدى العاهرات الروسيات شكوى ضد نجل عيدروس الزبيدي (قاسم ).

ونسب الموقع الروسي "نيزافيما" الى فتاة الهوى الروسية انها تقدمت بشكوى رسمية لأحد محاكم ابو ظبي بانها اتفقت مع قاسم على ممارسة الرذيلة مقابل اجر معلم ولكنه لم يدفع لها اي شيء..

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وسبق للسلطات الامنية الاماراتية القبض على نجل رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وهو في حالة سكر تام في احد فنادق ابو ظبي....وكشف الناشط والصحفي الجنوبي معين عبد الملك الدروبي في وقت سابق ان نجل الزبيدي ( قاسم ) وجد في حالة سكر تام ومعه فتيات روسيات في اوضاع مخلة.

وكان ناشطون وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا صورة، تجمع بين نجلي عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وهما في نادي كمال الأجسام في دولة الإمارات العربية المتحدة.