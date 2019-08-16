شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفاجئ للقيادي الحوثي المطلوب للسعودية في المسيرة الجماهيرية التي نظمها الانتقالي الجنوبي بعدن (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت المسيرة الجماهيرية التي نظمها المجلس الانتقالي الجنوبي “الإنقلابي” المدعوم إماراتياً، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مشاركة قيادي حوثي. وشارك القيادي الحوثي حسن بنان جماهير المجلس الإنتقالي بمهرجان ساحة العروض اليوم الخميس بعدن.

وألقى الشخصية الإجتماعية المعروفة بولاءها لجماعة الحوثي من على منصة المهرجان بقولة ؛ ” إن المقاومة الجنوبية سائرة في تحرير ماتبقى من ارض الجنوب”. Advertisements وسبق لحسين بنان أن قاتل في صفوف مليشيات الحوثي إبان إجتياحها لمحافظة شبوة مطلع عام 2015 م. هذا وكانت السلطات السعودية أقدمت على إعتقال بنان بتهمة التعاون مع مليشيات الحوثي عقب تحرير المحافظة ليتم إطلاقه لاحقاً.

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