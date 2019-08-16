شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء يجمع قائد العمليات المشتركة بقائد قوات التحالف العربي (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز ومعه قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخبي، أمس الخميس، قائد قوات التحالف العربي بمحافظة مأرب اللواء الركن حمدان الشمري.

وخلال الزيارة نقل اللواء بن عزيز تهاني وتحيات وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي بمناسبة عيد الأضحى المبارك لقيادة قوات التحالف العربي في مأرب.

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وجرى في اللقاء مناقشة المستجدات والجهود المبذولة لاستكمال تحرير ما تبقى من الوطن تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية.. معبرين عن الشكر للأشقاء في تحالف دعم الشرعية على مساندتهم الدائمة للشرعية ، والجهود الجبارة للوقوف إلى جانب الجيش الوطني ومهامه الوطنية والقومية في دحر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

ونوه اللواء بن عزيز إلى تقدير الشرعية بقيادة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتقدير كل اليمنيين لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.. مؤكداً بأن هذه التضحيات التي امتزجت بالدم اليمني تجسد واحدية القضية والهدف والمصير، وستظل اليمن ضمن محيطها العربي الأصيل بعيدةً عن محاولات واستهداف مشروع إيران التخريبي.

من جانبه جدد قائد قوات تحالف دعم الشرعية في مأرب التأكيد على استمرار دعم الشرعية لاستعادة ما تبقى من الدولة اليمنية ومساندة جهود الجيش الوطني كواجب أخوي عروبي، منوهاً إلى سير عمليات التنسيق والتعاون وآليات تعزيزها.