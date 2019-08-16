شكرا لقرائتكم خبر عن نشر قائمة المواقع التي سوف تقوم بتسليمها قوات المجلس الانتقالي لقوات الحماية الرئاسية بإشراف سعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي كشف بالاماكن التي سوف تقوم بتسليمها قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، لقوات وألوية الحماية الشرعية، بإشراف سعودي: 1: محيط قصر المعاشيق "القصر فيه قوات سعودية وألوية الحماية الرئاسية التي يرأسها سند الرهوة" 2: البنك المركزي والبنك الاهلي. 3: مبنى رئاسة مجلس الوزراء ومباني الوزارات. Advertisements 4: مبنى محافظة عدن وبيت محافظ عدن. 5: إدارة أمن عدن. 6: وكالة سبأ للانباء وصحيفة 14 اكتوبر. 7: معسكرات الحرس الرئاسي والدفاع الساحلي والشرطة العسكرية ومعسكرات ومقرات وزارة الداخلية. 8: المصافي ومباني جامعة عدن. ولم تصدر تصريحات رسمية تؤكد ذلك.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشر قائمة المواقع التي سوف تقوم بتسليمها قوات المجلس الانتقالي لقوات الحماية الرئاسية بإشراف سعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.