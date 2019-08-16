السيطرة على جبل استراتيجي في الجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف

أكد مصدر عسكري في قيادة المنطقة العسكرية السادسة إحكام السيطرة على جبل صبرين الاستراتيجي في خب والشعف بالجوف.

واشار الى مصرع وإصابة عشرات المرتزقة وتدمير عدد من الآليات واغتنام كمية من الأسلحة.

وأوضح المصدر أن وحدات متخصصة من الجيش واللجان الشعبية نفذوا اليوم عملية هجومية ناجحة تم خلالها مباغتة ومفاجأة المرتزقة في جبل صبرين الاستراتيجي وأن العشرات من المرتزقة سقطوا بين قتيل ومصاب فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا كميناً محكماً لطقم محمل بالمرتزقة أدى إلى تدميره ومقتل من كان على متنه .. مؤكداً أن العملية موثقة بعدسة الإعلام الحربي وسيتم بثها لاحقاً بعدسة الاعلام الحربي.