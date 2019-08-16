شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : بعد ‘‘الملهى الحلال’’ ديسكو ‘‘محترم’’ في جدة السعودية للعائلات بملابس السباحة فقط (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثَّق مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر"، لقطات صادمة من مدينة جدَّة بمنطقة مكةالمكرمة لـ"ديسكو عوائل" للأسر السعودية.

وأوضح موثِّق الفيديو، أن الديسكو موجود في مدينة دبي بالإمارات، وتم افتتاح فرع له في الواجهة البحرية بمدينة جدة الساحلية.

ووصف المتحدث "الديسكو بالمحترم"، وأن من زاره يعرف هذا جيدًا، مبينًا أن أسعار التذاكر تبدأ من 300 ريال وتصل إلى 1000 ريال سعودي.

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وبحسب المغرِّد الذي نشر الفيديو، فإن الديسكو الذي تم إقامته في مدينة جدة، مكتوب عليه الدخول بـ"ملابس البحر"، وهي تعد ملابس عارية.

يشار إلى أن السعودية شهدت السنتين الماضيتين منذ صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ انفتاحًا كبيرًا مثل السماح بإقامة الحفلات وقيادة المرأة للسيارة، وإنشاء الديسكوهات.

