شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل بعد ساعات من وصول اللجنة السعودية الى عدن .. الزبيدي وبن بريك يغادرون العاصمة المؤقتة عدن بمفردهم إلى هذة الدولة الخليجية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل اعلام محلية ان قادة الانقلاب في عدن توجهو الى دولة الامارات بزيارة مفاجئة لم تكشف تفاصيلها او الاعلان عنها

وكشف تلك الوسائل عن توجه المدعو عيدروس الزبيدي ، والارهابي هاني بن بريك إلى ابو ظبي بعد ايام من انقلابهم على الشرعية الدستورية في عدن .

ويأتي مغادرة قادة الانقلاب بعد ساعات من وصول لجنة سعودية الى العاصمة المؤقتة عدن للاشراف على انسحاب عناصر الانقلاب من المعسكرات والمؤسسات الحكومية .

وكان من المرتقب ان تصطحب اللجنة السعودية معها قادة الانقلاب إلى الرياض ، للبدأ بالحوار مع الشرعية