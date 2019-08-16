شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل بعد ساعات من وصول اللجنة السعودية الى عدن .. الزبيدي وبن بريك يغادرون العاصمة المؤقتة عدن بمفردهم إلى هذة الدولة الخليجية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل اعلام محلية ان قادة الانقلاب في عدن توجهو الى دولة الامارات بزيارة مفاجئة لم تكشف تفاصيلها او الاعلان عنها
وكشف تلك الوسائل عن توجه المدعو عيدروس الزبيدي ، والارهابي هاني بن بريك إلى ابو ظبي بعد ايام من انقلابهم على الشرعية الدستورية في عدن .
ويأتي مغادرة قادة الانقلاب بعد ساعات من وصول لجنة سعودية الى العاصمة المؤقتة عدن للاشراف على انسحاب عناصر الانقلاب من المعسكرات والمؤسسات الحكومية .
وكان من المرتقب ان تصطحب اللجنة السعودية معها قادة الانقلاب إلى الرياض ، للبدأ بالحوار مع الشرعية
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