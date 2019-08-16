شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : السعودية توجه طلباً عاجلاً للحماية الرئاسية في عدن وتقدم عرضاً للرئيس هادي .. وقيادات ألوية العمالقة تتحرك فوراً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف مصدر عسكري يمني، أن قيات عسكرية من الحماية الرئاسية في عدن وألوية العمالقة في الساحل الغربي تم الطلب منهم الذهاب للحج وإرسالهم إليه قبل أيام من انقلاب عدن بغرض تحييدهم عن المعركة.

وقال مصدر عسكري يمني إن الإنقلاب الذي شهدته مدينة عدن في العاشر من أغسطس الجاري كان معدا ومخططا له مسبقا بين الإمارات والمتمردين، مؤكدا بأن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية رصدت تحركات المتمردين والإماراتيين قبل مدة وجرى إبلاغ السلطات السعودية بذلك.

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وكشف المصدر في تصريحات نشرتها قناة الجزيرة أن ‫القوات الإماراتية بعدن شاركت في عمليات الانقلاب وقدمت للمتمردين كل أنواع الدعم.

وعن الدور السعودي كشف المصدر أن السعودية وعدت الرئيس هادي بالمساندة والتدخل لوقف أعمال المتمردين، لكنها لم تفعل، ووذكر بأن القوات السعودية طلبت بعض الإحداثيات في اليوم الأول للمعارك، ولم تنفذ شيء، وظلت متمركزة أسفل قصر الرئاسة بعدن مكتفية بالتفرج.

وقال المصدر إن القوة السعودية في عدن طُلب منها عدم الخروج من القصر وعدم التدخل، وقامت فيما بعد بنقل وزيري الداخلية والنقل إلى مطار عدن.