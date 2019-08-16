شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : شلال شايع يتحدث لأول مرة عن الكفيل السعودي ويصف هذا الوزير بأنه كلب ينبح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - سخر شلال شايع مدير امن عدن من وزير الداخلية احمد الميسري وقال انه لا يستطيع ان يفعل اي شيء الا بعد اخذ الاذن من كفيله السعودي.

واضاف " الميسري مثل الكلاب التي تزعج الناس بنباحها لكنها لا تستطيع ان تهاجم احد لأنها جبانة.

واحتتم شايع تصريحه لمراسل صحيفة الزمان العراقية " الميسري لا يمتلك ذرة من الشجاعة ..ولا يجيد سوى الصراخ والشتائم ..لقد هرب عندما سمع اول طلقة كما تهرب النساء وعندما اصبح عند كفيله بدأ يهاجم ويصدر القرارات التي يعلم الجميع انها لا تساوي الحبر الذي كتب به.

وكان وزير الداخلية احمد الميسري قد اصدر قرارات يوم امس الأربعاء،قضت بإقالة قيادات أمنية جنوبية على خلفية أحداث عدن الأخيرة التي وصفتها الحكومة بأنها انقلاب على الشرعية، بينما يصفها ”الانتقالي الجنوبي“ بأنها ردة فعل دفاعية.

وقضت قرارات الميسري، بعزل مدير عام شرطة عدن اللواء شلال علي شائع، وإحالته للتحقيق لمشاركته المباشرة فيما سمّاه الوزير ”الانقلاب الذي تم تنفيذه على مؤسسات الدولة الرسمية بقوة السلاح أخيرًا“.

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