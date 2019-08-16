شكرا لقرائتكم خبر عن بكل جرأة ووقاحة... سما المصري تثير الجدل بـ”فيديو مثير“ للغاية.. احتضنت هذا الحيوان ومارست ”العشق الممنوع“..شاهد(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة المصرية ​سما المصري​ الجدل، مجددا، بمقطع فيديو على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت سما فيديو يظهر ركضها وراء الخواريف لإمساك أحدهم، وبعد ذلك تظهر برفقة خروف تغمره، معبرة عن حزنها لذبحه، وتقول: “العشق الممنوع”.

وقالت سما تعليقا على هذا الفيديو: “اوباااا…الجري نص الجدعنه.. فيديو بوسي وحضي للخروف نزل خلاص على قناتي على اليوتيوب”.

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ويذكر أن سما قضت إجازتها الصيفية مؤخرا على أحد شواطئ هولندا، إذ أنها نشرت عدة مقاطع فيديو من هناك لتوثّق لحظات استمتاعها بالبحر.