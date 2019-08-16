تعزيزات حوثية وقصف مستمر في حيس جنوب الحديدة

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تعزيزاتحوثية وقصف مستمر في حيس جنوب الحديدة
الجمعة 16 أغسطس 2019
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الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيا الحوثي سلسلة انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة واستهدفت مواقع القوات المشتركة في حيس جنوب الحديدة غرب اليمن.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شمال حيس بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والصاروخية بشكل مكثف وعنيف.
وكشفت المصادر عن رصد حشود وتعزيزات للمليشيات قادمة من مديرية الجراحي صوب مديرية حيس ، ودفعت المليشيات بآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة.
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