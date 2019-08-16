"اليمن العربي " ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الجمعة

الخليج 365 ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الجمعة الجمعة 16 أغسطس 2019 كتب عدن - الخليج 365 ينشر"الخليج 365"، اليوم الخميس، مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019م. كالتالي:

رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهـره- سيئون. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع :0730 صباحا. الوصول: 1015 صباحا. رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :1115 ظهرا. (توقيت القاهره) الوصول: 1545 عصرا. رقم الرحله : 506. خط الرحله : عدن - جده. الاقلاع :1645 مساء . الوصول: 1845 مساء. رقم الرحله : 507. خط الرحله : جده - عدن. Advertisements الاقلاع : 1945 مساء. (توقيت جده) الوصول: 2145 مساء . رقم الرحله : 608. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع :2245 مساء. الوصول: 0115 فجر اليوم التالي السبت الموافق 17 اغسطس . رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 854. خط الرحله : عدن - مومباي. الاقلاع :0730 صباحا . الوصول: 1400 ظهرا. رقم الرحله : 855. خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع :1500 عصرا. (توقيت مومباي) الوصول: 1630 مساء. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع :1730 مساء . الوصول: 2000 مساء.

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