مسؤول في الانتقالي: نحن حلفاء يثق به لدول التحالف لدحر مشروع إيران

الجمعة 16 أغسطس 2019

قال القيادي في المجلس الانتقالي احمد بن فريد أن المجلس الانتقالي هو حليف وثيق لدول التحالف في دحر المشروع الإيراني الحوثي.



وتأتي هذه التصريحات في ظل التحضيرات لمشاورات في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وشهدت مدينة عدن اليوم الخميس مهرجان كبير في خور مكسر ايدت المجلس الانتقالي في كل ما قام به مؤخرا في عدن من تأمين المواطنين.

وتؤكد قيادات الانتقالي دائما بوقوفها مع التحالف العربي في دعم كل الاعمال ضد مشروع ايران في اليمن والتي تعتبر مليشيا الحوثي اداتها الوثيقة.