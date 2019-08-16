مقتل 6 من مسلحي الحوثي خلال مواجهات مع الجيش في الجوف الجمعة 16 أغسطس 2019 قتل ستة من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الخميس، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في مديرية خب والشعف شمالي شرق محافظة الجوف.

وبحسب موقع الجيش، اندلعت المواجهات عقب محاولة عناصر من المليشيا، التقدم باتجاه جبل صبرين في مديرية خب والشعف. وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد مصرع ستة من عناصرها، وجرح آخرين.

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