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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اول تعليق أمريكي على "مليونية عدن".. أمريكا تفاجئ الجميع وتعلن دعمها "للانتقالي".. شاهد صورة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - علق الخبير في شؤون السياسة الخارجية الأميركية د.وليد فارس عن مليونية عدن ، ووصفها بربيع عدن ، كما نشر صور المليونية عبر حسابه على تويتر.
وقال د.وليد فارس في تغريدة على "تويتر" رصدها "نافذة اليمن" : “صور من ربيع عدن قبل ساعات قليلة ، مليون شخص يجتمعون وهم يهتفون ضد الإرهاب ومن أجل الحرية”.
وكان الخبير د.وليظ فارس قد نشر تغريدة باللغة العربية قبل بدء المليونية قال فيها : “مشاهد كمسيرات اوروبا الشرقية في عدن للمطالبة بالحرية ومعارضة الميليشيات الاخوانية ومقاومة الارهاب الحوثي في الساعات القادمة”.
#مليونه_التمكين_والثبات Pictures from #AdenSpring, few hours ago. A million people rallying with chanting against terrorism and for freedom. pic.twitter.com/j4NL70tPQb — Walid Phares (@WalidPhares) August 15, 2019
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