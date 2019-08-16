شكرا لقرائتكم خبر عن حمد بن جاسم يوجه رسالة ‘‘مشفرة’’ إلى السعودية بشأن اليمن.. شاهد ما ورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه حمد بن جاسم - وزير خارجية قطر الأسبق - رسالة "مشفرة" إلى المملكة العربية السعودية بشأن دولة الإماراتدون أن يذكر اسم الاثنين صراحة . وقال "بن جاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة .. فإذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة". وكانت بعض التساؤلات سارت حول طغيان الدور الإماراتي في اليمن على الدور السعودي وبخاصة بعد تصريحات بعد مسؤولي الإمارات حول ضرورة تقسيم اليمن.

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