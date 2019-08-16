شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن: الحوثيون يباغتون الشرعية والتحالف وينقلون صواريخهم وطائراتهم المسيرة الى عدن لدعم لانتقالي في مواجهة التهديدات السعودية ... شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن القيادي الحوثي البارز يحيي المداني ( صهر عبد الملك الحوثي ) ان هناك توجيهات مباشرة من عبد الملك الحوثي بنقل الصواريخ والطائرات المسيرة الى العاصة المؤقتة عدن لمساندة المجلس الانتقالي في الوقوف ضد التهديدات السعودية .

من جانبه قال القيادي البارز بجماعة الحوثيين ونائب وزير الخارجية حسين العزي أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتفنن في تأديب الشرعية وهذه تحسب له.

وأضاف العزي بالقول:" استبعد أن ينسحب الانتقالي وإذا انسحب أستبعد أن يسمح بعودة حكومة الاصلاح.

وتابع: أما اعترافه بشرعية هادي فلا يقدم ولا يؤخر لانه غير شرعي أصلا وفوق ذلك لن يرفع الانتقالي علم الجمهورية التي يدعي هادي تمثيلها زورا وفوق فوق ذلك لن يعود.

واختتم بقوله: نعم نختلف مع الانتقالي إلا أنه يتفنن في تأديبهم وهذه تحسب له .

الجدير بالذكر أن إنقلاب المجلس الإنتقالي هو ذات السيناريوا الذي تم به إنقلاب الحوثي ونفس الآلية ونفس الداعمين من بعض الدول الخليجية !