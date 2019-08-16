شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاتفاق السري بين محمد بن سلمان وبن زايد قبل انقلاب عدن وكيف سيصبح الوضع الجديد (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رآى حسابٌ شهيرٌ بموقع “تويتر” -يهتم بالقضايا الساخنة في السعودية والإمارات- أنّ الذي جرى في عدن تم بتفاهم بين السعودية والإمارات.

وأكد حساب “محمد الأحمد” الشهير بتحليلاته السياسية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلماندعم الانفصال ليس رضىً بالأمر الواقع، بل بقناعة أن الأمر لمصلحته، وقد اجتمع ما يكفي من الأدلة والشواهد على إثبات كلا الأمرين.وفق الحساب

هل ما جرى في عدن تم بتفاهم ابن سلمان مع ابن زايد،

أم أن ابن زايد فرضه على ابن سلمان؟

وإن كان الجواب هو الأول، فهل رضي ابن سلمان مجاراة ومداراة لابن زايد؟

أم أنه يظن أن له مصلحة فيه، وسمح للانفصاليين بالسيطرة على عدن بقناعة؟ — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 "> محمد الأحمد@M_BinA7mad · هل ما جرى في عدن تم بتفاهم ابن سلمان مع ابن زايد،

أم أن ابن زايد فرضه على ابن سلمان؟

وإن كان الجواب هو الأول، فهل رضي ابن سلمان مجاراة ومداراة لابن زايد؟

أم أنه يظن أن له مصلحة فيه، وسمح للانفصاليين بالسيطرة على عدن بقناعة؟ — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 هل ما جرى في عدن تم بتفاهم ابن سلمان مع ابن زايد،

أم أن ابن زايد فرضه على ابن سلمان؟

وإن كان الجواب هو الأول، فهل رضي ابن سلمان مجاراة ومداراة لابن زايد؟

أم أنه يظن أن له مصلحة فيه، وسمح للانفصاليين بالسيطرة على عدن بقناعة؟ ليس هناك شك أن الذي جرى في عدن تم بتفاهم بين السعودية والإمارات، وأن ابن سلمان دعم الانفصال ليس رضا بالأمر الواقع، بل بقناعة أن الأمر لمصلحته، وقد اجتمع ما يكفي من الأدلة والشواهد على إثبات كلا الأمرين. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 "> محمد الأحمد@M_BinA7mad ليس هناك شك أن الذي جرى في عدن تم بتفاهم بين السعودية والإمارات، وأن ابن سلمان دعم الانفصال ليس رضا بالأمر الواقع، بل بقناعة أن الأمر لمصلحته، وقد اجتمع ما يكفي من الأدلة والشواهد على إثبات كلا الأمرين. ٢٢١ ليس هناك شك أن الذي جرى في عدن تم بتفاهم بين السعودية والإمارات، وأن ابن سلمان دعم الانفصال ليس رضا بالأمر الواقع، بل بقناعة أن الأمر لمصلحته، وقد اجتمع ما يكفي من الأدلة والشواهد على إثبات كلا الأمرين. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر ليس هناك شك أن الذي جرى في عدن تم بتفاهم بين السعودية والإمارات، وأن ابن سلمان دعم الانفصال ليس رضا بالأمر الواقع، بل بقناعة أن الأمر لمصلحته، وقد اجتمع ما يكفي من الأدلة والشواهد على إثبات كلا الأمرين. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019

واوضح أنّ الأجهزة السعودية الرسمية وغير الرسمية ظلّت صامتة خلال حملة الانفصاليين على “الشرعية” التي استغرقت عدة أيام، إلا من تعليقات عامة ليس فيها أي دفاع عن الشرعية، مثل تعليق السفير السعودي في اليمن الذي اكتفى بالقول أن ما يجري لا يخدم إلا الحوثيين، دون أي دفاع عن الشرعية.

ليس هناك شك أن الذي جرى في عدن تم بتفاهم بين السعودية والإمارات، وأن ابن سلمان دعم الانفصال ليس رضا بالأمر الواقع، بل بقناعة أن الأمر لمصلحته، وقد اجتمع ما يكفي من الأدلة والشواهد على إثبات كلا الأمرين. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 "> محمد الأحمد@M_BinA7mad · ليس هناك شك أن الذي جرى في عدن تم بتفاهم بين السعودية والإمارات، وأن ابن سلمان دعم الانفصال ليس رضا بالأمر الواقع، بل بقناعة أن الأمر لمصلحته، وقد اجتمع ما يكفي من الأدلة والشواهد على إثبات كلا الأمرين. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 هل ما جرى في عدن تم بتفاهم ابن سلمان مع ابن زايد،

أم أن ابن زايد فرضه على ابن سلمان؟

وإن كان الجواب هو الأول، فهل رضي ابن سلمان مجاراة ومداراة لابن زايد؟

أم أنه يظن أن له مصلحة فيه، وسمح للانفصاليين بالسيطرة على عدن بقناعة؟ — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 ليس هناك شك أن الذي جرى في عدن تم بتفاهم بين السعودية والإمارات، وأن ابن سلمان دعم الانفصال ليس رضا بالأمر الواقع، بل بقناعة أن الأمر لمصلحته، وقد اجتمع ما يكفي من الأدلة والشواهد على إثبات كلا الأمرين. أولاً: ظلت الأجهزة السعودية الرسمية وغير الرسمية صامتة خلال حملة الانفصاليين على "الشرعية" التي استغرقت عدة أيام، إلا من تعليقات عامة ليس فيها أي دفاع عن الشرعية، مثل تعليق السفير السعودي في اليمن الذي اكتفى بالقول أن ما يجري لا يخدم إلا الحوثيين، دون أي دفاع عن الشرعية. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 "> محمد الأحمد@M_BinA7mad أولاً: ظلت الأجهزة السعودية الرسمية وغير الرسمية صامتة خلال حملة الانفصاليين على "الشرعية" التي استغرقت عدة أيام، إلا من تعليقات عامة ليس فيها أي دفاع عن الشرعية، مثل تعليق السفير السعودي في اليمن الذي اكتفى بالقول أن ما يجري لا يخدم إلا الحوثيين، دون أي دفاع عن الشرعية. ٢٠٦ أولاً: ظلت الأجهزة السعودية الرسمية وغير الرسمية صامتة خلال حملة الانفصاليين على "الشرعية" التي استغرقت عدة أيام، إلا من تعليقات عامة ليس فيها أي دفاع عن الشرعية، مثل تعليق السفير السعودي في اليمن الذي اكتفى بالقول أن ما يجري لا يخدم إلا الحوثيين، دون أي دفاع عن الشرعية. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر أولاً: ظلت الأجهزة السعودية الرسمية وغير الرسمية صامتة خلال حملة الانفصاليين على "الشرعية" التي استغرقت عدة أيام، إلا من تعليقات عامة ليس فيها أي دفاع عن الشرعية، مثل تعليق السفير السعودي في اليمن الذي اكتفى بالقول أن ما يجري لا يخدم إلا الحوثيين، دون أي دفاع عن الشرعية. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019

وأضاف: لم يحصل المدافعون عن “الشرعية” على رصاصة واحدة، أو أي دعم لوجستي، أو سياسي أو دبلوماسي من السعودية خلال الحملة، بينما حصل الانفصاليون على السلاح الثقيل والخفيف، ومدد بشري ولوجستي كامل تضخم بطريقة يستحيل أن تخفى على السعودية، ويستحيل أن تعجز السعودية عن منعها.

أولاً: ظلت الأجهزة السعودية الرسمية وغير الرسمية صامتة خلال حملة الانفصاليين على "الشرعية" التي استغرقت عدة أيام، إلا من تعليقات عامة ليس فيها أي دفاع عن الشرعية، مثل تعليق السفير السعودي في اليمن الذي اكتفى بالقول أن ما يجري لا يخدم إلا الحوثيين، دون أي دفاع عن الشرعية. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 "> محمد الأحمد@M_BinA7mad · أولاً: ظلت الأجهزة السعودية الرسمية وغير الرسمية صامتة خلال حملة الانفصاليين على "الشرعية" التي استغرقت عدة أيام، إلا من تعليقات عامة ليس فيها أي دفاع عن الشرعية، مثل تعليق السفير السعودي في اليمن الذي اكتفى بالقول أن ما يجري لا يخدم إلا الحوثيين، دون أي دفاع عن الشرعية. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 ليس هناك شك أن الذي جرى في عدن تم بتفاهم بين السعودية والإمارات، وأن ابن سلمان دعم الانفصال ليس رضا بالأمر الواقع، بل بقناعة أن الأمر لمصلحته، وقد اجتمع ما يكفي من الأدلة والشواهد على إثبات كلا الأمرين. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 أولاً: ظلت الأجهزة السعودية الرسمية وغير الرسمية صامتة خلال حملة الانفصاليين على "الشرعية" التي استغرقت عدة أيام، إلا من تعليقات عامة ليس فيها أي دفاع عن الشرعية، مثل تعليق السفير السعودي في اليمن الذي اكتفى بالقول أن ما يجري لا يخدم إلا الحوثيين، دون أي دفاع عن الشرعية. ثانيًا: لم يحصل المدافعون عن "الشرعية" على رصاصة واحدة، أو أي دعم لوجستي، أو سياسي أو دبلوماسي من السعودية خلال الحملة، بينما حصل الانفصاليون على السلاح الثقيل والخفيف، ومدد بشري ولوجستي كامل تضخم بطريقة يستحيل أن تخفى على السعودية، ويستحيل أن تعجز السعودية عن منعها. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 "> محمد الأحمد@M_BinA7mad ثانيًا: لم يحصل المدافعون عن "الشرعية" على رصاصة واحدة، أو أي دعم لوجستي، أو سياسي أو دبلوماسي من السعودية خلال الحملة، بينما حصل الانفصاليون على السلاح الثقيل والخفيف، ومدد بشري ولوجستي كامل تضخم بطريقة يستحيل أن تخفى على السعودية، ويستحيل أن تعجز السعودية عن منعها. ٢٠٩ ثانيًا: لم يحصل المدافعون عن "الشرعية" على رصاصة واحدة، أو أي دعم لوجستي، أو سياسي أو دبلوماسي من السعودية خلال الحملة، بينما حصل الانفصاليون على السلاح الثقيل والخفيف، ومدد بشري ولوجستي كامل تضخم بطريقة يستحيل أن تخفى على السعودية، ويستحيل أن تعجز السعودية عن منعها. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر ثانيًا: لم يحصل المدافعون عن "الشرعية" على رصاصة واحدة، أو أي دعم لوجستي، أو سياسي أو دبلوماسي من السعودية خلال الحملة، بينما حصل الانفصاليون على السلاح الثقيل والخفيف، ومدد بشري ولوجستي كامل تضخم بطريقة يستحيل أن تخفى على السعودية، ويستحيل أن تعجز السعودية عن منعها. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019

وقال: لم يصدر التحالف بقيادة السعودية بيانًا رسميًا إلا بعد حسم الأمر لصالح الانفصاليين، وكانت صيغة البيان مقرة للأمر الواقع بدلاً من الاعتراض على القضاء على الشرعية، فهدد البيان بقصف من يخرق وقف إطلاق النار. متسائلاً: “ما الحاجة لهذا الخرق إذا كان المدافعون عن الشرعية قد انتهوا تمامًا”.

ثانيًا: لم يحصل المدافعون عن "الشرعية" على رصاصة واحدة، أو أي دعم لوجستي، أو سياسي أو دبلوماسي من السعودية خلال الحملة، بينما حصل الانفصاليون على السلاح الثقيل والخفيف، ومدد بشري ولوجستي كامل تضخم بطريقة يستحيل أن تخفى على السعودية، ويستحيل أن تعجز السعودية عن منعها. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 "> محمد الأحمد@M_BinA7mad · ثانيًا: لم يحصل المدافعون عن "الشرعية" على رصاصة واحدة، أو أي دعم لوجستي، أو سياسي أو دبلوماسي من السعودية خلال الحملة، بينما حصل الانفصاليون على السلاح الثقيل والخفيف، ومدد بشري ولوجستي كامل تضخم بطريقة يستحيل أن تخفى على السعودية، ويستحيل أن تعجز السعودية عن منعها. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 أولاً: ظلت الأجهزة السعودية الرسمية وغير الرسمية صامتة خلال حملة الانفصاليين على "الشرعية" التي استغرقت عدة أيام، إلا من تعليقات عامة ليس فيها أي دفاع عن الشرعية، مثل تعليق السفير السعودي في اليمن الذي اكتفى بالقول أن ما يجري لا يخدم إلا الحوثيين، دون أي دفاع عن الشرعية. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 ثانيًا: لم يحصل المدافعون عن "الشرعية" على رصاصة واحدة، أو أي دعم لوجستي، أو سياسي أو دبلوماسي من السعودية خلال الحملة، بينما حصل الانفصاليون على السلاح الثقيل والخفيف، ومدد بشري ولوجستي كامل تضخم بطريقة يستحيل أن تخفى على السعودية، ويستحيل أن تعجز السعودية عن منعها. ثالثًا: لم يصدر التحالف بقيادة السعودية بيانًا رسميًا إلا بعد حسم الأمر لصالح الانفصاليين، وكانت صيغة البيان مقرة للأمر الواقع بدلاً من الاعتراض على القضاء على الشرعية، فهدد البيان بقصف من يخرق وقف إطلاق النار.

وما الحاجة لهذا الخرق إذا كان المدافعون عن الشرعية قد انتهوا تمامًا. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 "> محمد الأحمد@M_BinA7mad ثالثًا: لم يصدر التحالف بقيادة السعودية بيانًا رسميًا إلا بعد حسم الأمر لصالح الانفصاليين، وكانت صيغة البيان مقرة للأمر الواقع بدلاً من الاعتراض على القضاء على الشرعية، فهدد البيان بقصف من يخرق وقف إطلاق النار.

وما الحاجة لهذا الخرق إذا كان المدافعون عن الشرعية قد انتهوا تمامًا. ٢١٠ ثالثًا: لم يصدر التحالف بقيادة السعودية بيانًا رسميًا إلا بعد حسم الأمر لصالح الانفصاليين، وكانت صيغة البيان مقرة للأمر الواقع بدلاً من الاعتراض على القضاء على الشرعية، فهدد البيان بقصف من يخرق وقف إطلاق النار.

وما الحاجة لهذا الخرق إذا كان المدافعون عن الشرعية قد انتهوا تمامًا. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر ثالثًا: لم يصدر التحالف بقيادة السعودية بيانًا رسميًا إلا بعد حسم الأمر لصالح الانفصاليين، وكانت صيغة البيان مقرة للأمر الواقع بدلاً من الاعتراض على القضاء على الشرعية، فهدد البيان بقصف من يخرق وقف إطلاق النار.

وما الحاجة لهذا الخرق إذا كان المدافعون عن الشرعية قد انتهوا تمامًا. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019

وذكر أنه بدلاً من أن تعتبر السعودية الانفصاليين معتدين على “الشرعية” وانقلابيين مثلما اعتبرت الحوثيين انقلابيين، ساوت بين الطرفين، ودعتهما لمفاوضات في الرياض، وكأنها تعترف بحق الانفصاليين فيما عملوه، وتتجاهل حق “الشرعية” في حماية التحالف الذي شُنت لها الحرب للدفاع عنها.

ثالثًا: لم يصدر التحالف بقيادة السعودية بيانًا رسميًا إلا بعد حسم الأمر لصالح الانفصاليين، وكانت صيغة البيان مقرة للأمر الواقع بدلاً من الاعتراض على القضاء على الشرعية، فهدد البيان بقصف من يخرق وقف إطلاق النار.

وما الحاجة لهذا الخرق إذا كان المدافعون عن الشرعية قد انتهوا تمامًا. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 "> محمد الأحمد@M_BinA7mad · ثالثًا: لم يصدر التحالف بقيادة السعودية بيانًا رسميًا إلا بعد حسم الأمر لصالح الانفصاليين، وكانت صيغة البيان مقرة للأمر الواقع بدلاً من الاعتراض على القضاء على الشرعية، فهدد البيان بقصف من يخرق وقف إطلاق النار.

وما الحاجة لهذا الخرق إذا كان المدافعون عن الشرعية قد انتهوا تمامًا. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 ثانيًا: لم يحصل المدافعون عن "الشرعية" على رصاصة واحدة، أو أي دعم لوجستي، أو سياسي أو دبلوماسي من السعودية خلال الحملة، بينما حصل الانفصاليون على السلاح الثقيل والخفيف، ومدد بشري ولوجستي كامل تضخم بطريقة يستحيل أن تخفى على السعودية، ويستحيل أن تعجز السعودية عن منعها. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 ثالثًا: لم يصدر التحالف بقيادة السعودية بيانًا رسميًا إلا بعد حسم الأمر لصالح الانفصاليين، وكانت صيغة البيان مقرة للأمر الواقع بدلاً من الاعتراض على القضاء على الشرعية، فهدد البيان بقصف من يخرق وقف إطلاق النار.

وما الحاجة لهذا الخرق إذا كان المدافعون عن الشرعية قد انتهوا تمامًا. رابعًا: بدلاً من أن تعتبر السعودية الانفصاليين معتدين على "الشرعية" وانقلابيين مثلما اعتبرت الحوثيين انقلابيين، ساوت بين الطرفين، ودعتهما لمفاوضات في الرياض، وكأنها تعترف بحق الانفصاليين فيما عملوه، وتتجاهل حق "الشرعية" في حماية التحالف الذي شُنت لها الحرب للدفاع عنها. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 "> محمد الأحمد@M_BinA7mad رابعًا: بدلاً من أن تعتبر السعودية الانفصاليين معتدين على "الشرعية" وانقلابيين مثلما اعتبرت الحوثيين انقلابيين، ساوت بين الطرفين، ودعتهما لمفاوضات في الرياض، وكأنها تعترف بحق الانفصاليين فيما عملوه، وتتجاهل حق "الشرعية" في حماية التحالف الذي شُنت لها الحرب للدفاع عنها. ٢١٤ رابعًا: بدلاً من أن تعتبر السعودية الانفصاليين معتدين على "الشرعية" وانقلابيين مثلما اعتبرت الحوثيين انقلابيين، ساوت بين الطرفين، ودعتهما لمفاوضات في الرياض، وكأنها تعترف بحق الانفصاليين فيما عملوه، وتتجاهل حق "الشرعية" في حماية التحالف الذي شُنت لها الحرب للدفاع عنها. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر رابعًا: بدلاً من أن تعتبر السعودية الانفصاليين معتدين على "الشرعية" وانقلابيين مثلما اعتبرت الحوثيين انقلابيين، ساوت بين الطرفين، ودعتهما لمفاوضات في الرياض، وكأنها تعترف بحق الانفصاليين فيما عملوه، وتتجاهل حق "الشرعية" في حماية التحالف الذي شُنت لها الحرب للدفاع عنها. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019

ويقول “محمد الأحمد” أنه مما سبق يتضح أن السعودية راضية ومؤيدة لما عمله الانفصاليون، وليس كما يتوهم البعض أنها رضخت لأمر واقع فرضته عليها الإمارات.

لكن كيف أقنع محمد بن زايد “ابن سلمان” بسحق “الشرعية” ورضي أن يحرق ماء وجهه وهو الذي جعل كل الحرب بسبب الانقلاب عليها؟ فإنّ الجواب في الأسباب التالية:

١) أدرك ابن سلمان أنه لايستطيع حسم الحرب، وأن استمرارها خطر عليه سياسيًا وأمنيًا ودبلوماسيًا وإعلاميًا بل وعسكريًا، فأقنعه ابن زايد أن أفضل حل هو تسليم الشمال للحوثيين وبما أن “الشرعية” تمثل الشمال حقيقة، فالأفضل سياسيًا وأمنيًا أن ينفصل الجنوب بسيطرة القوات التي تديرها الإمارات.

٢) الانفصاليون ليسوا فقط موالين للإمارات، بل مبرمجين لتنفيذ برنامج ابن زايد وابن سلمان المحارب للدين، وهي فرصة للقضاء على بقايا التدين في اليمن الجنوبي، وحملة الاغتيالات والاعتقالات على الدعاة والإسلاميين في حضرموت ومدن الجنوب كانت مقدمة لحملة تجفيف إسلامي شاملة لليمن الجنوبي.

٣) الانفصاليون بقيادة الإمارات ليس لديهم أي مانع في تسليم السعودية شريطًا بريًا يمتد من الربع الخالي إلى بحر العرب بمحاذاة الحدود العمانية، يمر فيه أنبوب نفط ضخم يعوض عن تصدير النفط من خلال مضيق هرمز، وهو الأمر الذي تلكأت “الشرعية” في الموافقة عليه.

أنبوب النفط هذا يمكن أن ينقل النفط الكويتي كذلك، فيستغني العالم كله عن مضيق هرمز تقريبًا، لذلك فإن هذا المشروع مرضي عنه من قبل أمريكا وأوربا، ولذلك أيضًا لم يصدر أي اعتراض عالمي ذي بال على سيطرة الانفصاليين على عدن.

السؤال الأخير هو: هل سينجح ابن سلمان وابن زايد في استقرار الوضع في الجنوب وإقناع الحوثيين بالشمال؟

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العارفون بأوضاع اليمن يقولون إن ما جرى سيؤدي إلى مزيد من ربك الأوضاع، وخلط الأوراق، وسحب البساط من تحت ابن سلمان وابن زايد، للأسباب التالية:

السبب الأول: أن التركيبة القبلية في الجنوب معقدة، والمجال مهيأ لفتح جروح قديمة تراكمت ثاراتها من أيام قتال علي ناصر محمد مع عبد الفتاح إسماعيل بعد سقوط الشيوعية في عدن، والتي تشكلت بتكتلات قبلية هرب على إثرها ٦٠ الف شخص إلى الشمال، وما زالت ثاراتها باقية حتى الآن.

السؤال الأخير هو: هل سينجح ابن سلمان وابن زايد في استقرار الوضع في الجنوب وإقناع الحوثيين بالشمال؟

العارفون بأوضاع اليمن يقولون إن ما جرى سيؤدي إلى مزيد من ربك الأوضاع، وخلط الأوراق، وسحب البساط من تحت ابن سلمان وابن زايد، للأسباب التالية: — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 "> محمد الأحمد@M_BinA7mad · السؤال الأخير هو: هل سينجح ابن سلمان وابن زايد في استقرار الوضع في الجنوب وإقناع الحوثيين بالشمال؟

العارفون بأوضاع اليمن يقولون إن ما جرى سيؤدي إلى مزيد من ربك الأوضاع، وخلط الأوراق، وسحب البساط من تحت ابن سلمان وابن زايد، للأسباب التالية: — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 أنبوب النفط هذا يمكن أن ينقل النفط الكويتي كذلك، فيستغني العالم كله عن مضيق هرمز تقريبًا، لذلك فإن هذا المشروع مرضي عنه من قبل أمريكا وأوربا، ولذلك أيضًا لم يصدر أي اعتراض عالمي ذي بال على سيطرة الانفصاليين على عدن. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 السؤال الأخير هو: هل سينجح ابن سلمان وابن زايد في استقرار الوضع في الجنوب وإقناع الحوثيين بالشمال؟

العارفون بأوضاع اليمن يقولون إن ما جرى سيؤدي إلى مزيد من ربك الأوضاع، وخلط الأوراق، وسحب البساط من تحت ابن سلمان وابن زايد، للأسباب التالية: السبب الأول: أن التركيبة القبلية في الجنوب معقدة، والمجال مهيأ لفتح جروح قديمة تراكمت ثاراتها من أيام قتال علي ناصر محمد مع عبد الفتاح إسماعيل بعد سقوط الشيوعية في عدن، والتي تشكلت بتكتلات قبلية هرب على إثرها ٦٠ الف شخص إلى الشمال، وما زالت ثاراتها باقية حتى الآن. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 "> محمد الأحمد@M_BinA7mad السبب الأول: أن التركيبة القبلية في الجنوب معقدة، والمجال مهيأ لفتح جروح قديمة تراكمت ثاراتها من أيام قتال علي ناصر محمد مع عبد الفتاح إسماعيل بعد سقوط الشيوعية في عدن، والتي تشكلت بتكتلات قبلية هرب على إثرها ٦٠ الف شخص إلى الشمال، وما زالت ثاراتها باقية حتى الآن. ١٩٢ السبب الأول: أن التركيبة القبلية في الجنوب معقدة، والمجال مهيأ لفتح جروح قديمة تراكمت ثاراتها من أيام قتال علي ناصر محمد مع عبد الفتاح إسماعيل بعد سقوط الشيوعية في عدن، والتي تشكلت بتكتلات قبلية هرب على إثرها ٦٠ الف شخص إلى الشمال، وما زالت ثاراتها باقية حتى الآن. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر السبب الأول: أن التركيبة القبلية في الجنوب معقدة، والمجال مهيأ لفتح جروح قديمة تراكمت ثاراتها من أيام قتال علي ناصر محمد مع عبد الفتاح إسماعيل بعد سقوط الشيوعية في عدن، والتي تشكلت بتكتلات قبلية هرب على إثرها ٦٠ الف شخص إلى الشمال، وما زالت ثاراتها باقية حتى الآن. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019

السبب الثاني: أن تسليم الشمال للحوثيين لن يكون أمرًا سهلاً، فهناك فصائل كثيرة في الشمال قاتلت الحوثيين بشراسة، ولن ترضى بهذا الخيار، ولن تسمح للسعودية أن تتحدث باسمها، ولا أن تفاوض الحوثيين نيابة عنها.

السبب الأول: أن التركيبة القبلية في الجنوب معقدة، والمجال مهيأ لفتح جروح قديمة تراكمت ثاراتها من أيام قتال علي ناصر محمد مع عبد الفتاح إسماعيل بعد سقوط الشيوعية في عدن، والتي تشكلت بتكتلات قبلية هرب على إثرها ٦٠ الف شخص إلى الشمال، وما زالت ثاراتها باقية حتى الآن. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 "> محمد الأحمد@M_BinA7mad · السبب الأول: أن التركيبة القبلية في الجنوب معقدة، والمجال مهيأ لفتح جروح قديمة تراكمت ثاراتها من أيام قتال علي ناصر محمد مع عبد الفتاح إسماعيل بعد سقوط الشيوعية في عدن، والتي تشكلت بتكتلات قبلية هرب على إثرها ٦٠ الف شخص إلى الشمال، وما زالت ثاراتها باقية حتى الآن. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 السؤال الأخير هو: هل سينجح ابن سلمان وابن زايد في استقرار الوضع في الجنوب وإقناع الحوثيين بالشمال؟

العارفون بأوضاع اليمن يقولون إن ما جرى سيؤدي إلى مزيد من ربك الأوضاع، وخلط الأوراق، وسحب البساط من تحت ابن سلمان وابن زايد، للأسباب التالية: — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 السبب الأول: أن التركيبة القبلية في الجنوب معقدة، والمجال مهيأ لفتح جروح قديمة تراكمت ثاراتها من أيام قتال علي ناصر محمد مع عبد الفتاح إسماعيل بعد سقوط الشيوعية في عدن، والتي تشكلت بتكتلات قبلية هرب على إثرها ٦٠ الف شخص إلى الشمال، وما زالت ثاراتها باقية حتى الآن. السبب الثاني: أن تسليم الشمال للحوثيين لن يكون أمرًا سهلاً، فهناك فصائل كثيرة في الشمال قاتلت الحوثيين بشراسة، ولن ترضى بهذا الخيار، ولن تسمح للسعودية أن تتحدث باسمها، ولا أن تفاوض الحوثيين نيابة عنها. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 "> محمد الأحمد@M_BinA7mad السبب الثاني: أن تسليم الشمال للحوثيين لن يكون أمرًا سهلاً، فهناك فصائل كثيرة في الشمال قاتلت الحوثيين بشراسة، ولن ترضى بهذا الخيار، ولن تسمح للسعودية أن تتحدث باسمها، ولا أن تفاوض الحوثيين نيابة عنها. ١٨٩ السبب الثاني: أن تسليم الشمال للحوثيين لن يكون أمرًا سهلاً، فهناك فصائل كثيرة في الشمال قاتلت الحوثيين بشراسة، ولن ترضى بهذا الخيار، ولن تسمح للسعودية أن تتحدث باسمها، ولا أن تفاوض الحوثيين نيابة عنها. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر السبب الثاني: أن تسليم الشمال للحوثيين لن يكون أمرًا سهلاً، فهناك فصائل كثيرة في الشمال قاتلت الحوثيين بشراسة، ولن ترضى بهذا الخيار، ولن تسمح للسعودية أن تتحدث باسمها، ولا أن تفاوض الحوثيين نيابة عنها. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019

السبب الثالث: أن الحوثيين أنفسهم لن يقبلوا بمجرد انسحاب السعودية من الشمال، بل سيضعون شروطًا مهينة لابن سلمان فضلاً عن أنهم سيصرون على السيطرة على كامل اليمن، ولن يقبلوا بانفصال الجنوب.

السبب الثاني: أن تسليم الشمال للحوثيين لن يكون أمرًا سهلاً، فهناك فصائل كثيرة في الشمال قاتلت الحوثيين بشراسة، ولن ترضى بهذا الخيار، ولن تسمح للسعودية أن تتحدث باسمها، ولا أن تفاوض الحوثيين نيابة عنها. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 "> محمد الأحمد@M_BinA7mad · السبب الثاني: أن تسليم الشمال للحوثيين لن يكون أمرًا سهلاً، فهناك فصائل كثيرة في الشمال قاتلت الحوثيين بشراسة، ولن ترضى بهذا الخيار، ولن تسمح للسعودية أن تتحدث باسمها، ولا أن تفاوض الحوثيين نيابة عنها. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 السبب الأول: أن التركيبة القبلية في الجنوب معقدة، والمجال مهيأ لفتح جروح قديمة تراكمت ثاراتها من أيام قتال علي ناصر محمد مع عبد الفتاح إسماعيل بعد سقوط الشيوعية في عدن، والتي تشكلت بتكتلات قبلية هرب على إثرها ٦٠ الف شخص إلى الشمال، وما زالت ثاراتها باقية حتى الآن. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 السبب الثاني: أن تسليم الشمال للحوثيين لن يكون أمرًا سهلاً، فهناك فصائل كثيرة في الشمال قاتلت الحوثيين بشراسة، ولن ترضى بهذا الخيار، ولن تسمح للسعودية أن تتحدث باسمها، ولا أن تفاوض الحوثيين نيابة عنها. السبب الثالث: أن الحوثيين أنفسهم لن يقبلوا بمجرد انسحاب السعودية من الشمال، بل سيضعون شروطًا مهينة لابن سلمان فضلاً عن أنهم سيصرون على السيطرة على كامل اليمن، ولن يقبلوا بانفصال الجنوب. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 "> محمد الأحمد@M_BinA7mad السبب الثالث: أن الحوثيين أنفسهم لن يقبلوا بمجرد انسحاب السعودية من الشمال، بل سيضعون شروطًا مهينة لابن سلمان فضلاً عن أنهم سيصرون على السيطرة على كامل اليمن، ولن يقبلوا بانفصال الجنوب. ٢١٠ السبب الثالث: أن الحوثيين أنفسهم لن يقبلوا بمجرد انسحاب السعودية من الشمال، بل سيضعون شروطًا مهينة لابن سلمان فضلاً عن أنهم سيصرون على السيطرة على كامل اليمن، ولن يقبلوا بانفصال الجنوب. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر السبب الثالث: أن الحوثيين أنفسهم لن يقبلوا بمجرد انسحاب السعودية من الشمال، بل سيضعون شروطًا مهينة لابن سلمان فضلاً عن أنهم سيصرون على السيطرة على كامل اليمن، ولن يقبلوا بانفصال الجنوب. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019

السبب الرابع: أن دعم ابن سلمان لانفصال الجنوب وتجاهل “الشرعية” بهذه السهولة سيقنع كثيرًا من القوى اليمنية الموالية للسعودية بأخذ احتياطاتها، وعدم الاعتماد على عهد ابن سلمان، ولا يُستبعد أن تفكر هذه القوى بالتفاهم مع الحوثي، أو حتى التحالف معه ضد السعودية.

السبب الثالث: أن الحوثيين أنفسهم لن يقبلوا بمجرد انسحاب السعودية من الشمال، بل سيضعون شروطًا مهينة لابن سلمان فضلاً عن أنهم سيصرون على السيطرة على كامل اليمن، ولن يقبلوا بانفصال الجنوب. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 "> محمد الأحمد@M_BinA7mad · السبب الثالث: أن الحوثيين أنفسهم لن يقبلوا بمجرد انسحاب السعودية من الشمال، بل سيضعون شروطًا مهينة لابن سلمان فضلاً عن أنهم سيصرون على السيطرة على كامل اليمن، ولن يقبلوا بانفصال الجنوب. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 السبب الثاني: أن تسليم الشمال للحوثيين لن يكون أمرًا سهلاً، فهناك فصائل كثيرة في الشمال قاتلت الحوثيين بشراسة، ولن ترضى بهذا الخيار، ولن تسمح للسعودية أن تتحدث باسمها، ولا أن تفاوض الحوثيين نيابة عنها. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 السبب الثالث: أن الحوثيين أنفسهم لن يقبلوا بمجرد انسحاب السعودية من الشمال، بل سيضعون شروطًا مهينة لابن سلمان فضلاً عن أنهم سيصرون على السيطرة على كامل اليمن، ولن يقبلوا بانفصال الجنوب. السبب الرابع: أن دعم ابن سلمان لانفصال الجنوب وتجاهل "الشرعية" بهذه السهولة سيقنع كثيرًا من القوى اليمنية الموالية للسعودية بأخذ احتياطاتها، وعدم الاعتماد على عهد ابن سلمان، ولا يُستبعد أن تفكر هذه القوى بالتفاهم مع الحوثي، أو حتى التحالف معه ضد السعودية. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 "> محمد الأحمد@M_BinA7mad السبب الرابع: أن دعم ابن سلمان لانفصال الجنوب وتجاهل "الشرعية" بهذه السهولة سيقنع كثيرًا من القوى اليمنية الموالية للسعودية بأخذ احتياطاتها، وعدم الاعتماد على عهد ابن سلمان، ولا يُستبعد أن تفكر هذه القوى بالتفاهم مع الحوثي، أو حتى التحالف معه ضد السعودية. ٢١٧ السبب الرابع: أن دعم ابن سلمان لانفصال الجنوب وتجاهل "الشرعية" بهذه السهولة سيقنع كثيرًا من القوى اليمنية الموالية للسعودية بأخذ احتياطاتها، وعدم الاعتماد على عهد ابن سلمان، ولا يُستبعد أن تفكر هذه القوى بالتفاهم مع الحوثي، أو حتى التحالف معه ضد السعودية. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر السبب الرابع: أن دعم ابن سلمان لانفصال الجنوب وتجاهل "الشرعية" بهذه السهولة سيقنع كثيرًا من القوى اليمنية الموالية للسعودية بأخذ احتياطاتها، وعدم الاعتماد على عهد ابن سلمان، ولا يُستبعد أن تفكر هذه القوى بالتفاهم مع الحوثي، أو حتى التحالف معه ضد السعودية. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019

السبب الخامس: أن عمان تقف بقوة ضد مشروع الشريط البري السعودي، لأنها تعتقد أنه إضعاف لأمنها القومي، لأن بذلك ستكون السعودية حاجزًا بينها وبين اليمن، وقد تفعل عمان كل شيء لتعطيل المشروع حتى لو اضطرت لتحريض القبائل في هذه المنطقة، وتمويلها وتسليحها، وهو ما قد حصل فعلاً.

السبب الرابع: أن دعم ابن سلمان لانفصال الجنوب وتجاهل "الشرعية" بهذه السهولة سيقنع كثيرًا من القوى اليمنية الموالية للسعودية بأخذ احتياطاتها، وعدم الاعتماد على عهد ابن سلمان، ولا يُستبعد أن تفكر هذه القوى بالتفاهم مع الحوثي، أو حتى التحالف معه ضد السعودية. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 "> محمد الأحمد@M_BinA7mad · السبب الرابع: أن دعم ابن سلمان لانفصال الجنوب وتجاهل "الشرعية" بهذه السهولة سيقنع كثيرًا من القوى اليمنية الموالية للسعودية بأخذ احتياطاتها، وعدم الاعتماد على عهد ابن سلمان، ولا يُستبعد أن تفكر هذه القوى بالتفاهم مع الحوثي، أو حتى التحالف معه ضد السعودية. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 السبب الثالث: أن الحوثيين أنفسهم لن يقبلوا بمجرد انسحاب السعودية من الشمال، بل سيضعون شروطًا مهينة لابن سلمان فضلاً عن أنهم سيصرون على السيطرة على كامل اليمن، ولن يقبلوا بانفصال الجنوب. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 السبب الرابع: أن دعم ابن سلمان لانفصال الجنوب وتجاهل "الشرعية" بهذه السهولة سيقنع كثيرًا من القوى اليمنية الموالية للسعودية بأخذ احتياطاتها، وعدم الاعتماد على عهد ابن سلمان، ولا يُستبعد أن تفكر هذه القوى بالتفاهم مع الحوثي، أو حتى التحالف معه ضد السعودية. السبب الخامس: أن عمان تقف بقوة ضد مشروع الشريط البري السعودي، لأنها تعتقد أنه إضعاف لأمنها القومي، لأن بذلك ستكون السعودية حاجزًا بينها وبين اليمن، وقد تفعل عمان كل شيء لتعطيل المشروع حتى لو اضطرت لتحريض القبائل في هذه المنطقة، وتمويلها وتسليحها، وهو ما قد حصل فعلاً. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 "> محمد الأحمد@M_BinA7mad السبب الخامس: أن عمان تقف بقوة ضد مشروع الشريط البري السعودي، لأنها تعتقد أنه إضعاف لأمنها القومي، لأن بذلك ستكون السعودية حاجزًا بينها وبين اليمن، وقد تفعل عمان كل شيء لتعطيل المشروع حتى لو اضطرت لتحريض القبائل في هذه المنطقة، وتمويلها وتسليحها، وهو ما قد حصل فعلاً. ٢٤٧ السبب الخامس: أن عمان تقف بقوة ضد مشروع الشريط البري السعودي، لأنها تعتقد أنه إضعاف لأمنها القومي، لأن بذلك ستكون السعودية حاجزًا بينها وبين اليمن، وقد تفعل عمان كل شيء لتعطيل المشروع حتى لو اضطرت لتحريض القبائل في هذه المنطقة، وتمويلها وتسليحها، وهو ما قد حصل فعلاً. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر السبب الخامس: أن عمان تقف بقوة ضد مشروع الشريط البري السعودي، لأنها تعتقد أنه إضعاف لأمنها القومي، لأن بذلك ستكون السعودية حاجزًا بينها وبين اليمن، وقد تفعل عمان كل شيء لتعطيل المشروع حتى لو اضطرت لتحريض القبائل في هذه المنطقة، وتمويلها وتسليحها، وهو ما قد حصل فعلاً. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) August 12, 2019

وخلُصَ الحساب الشهير إلى أنّ “ابن سلمان وابن زايد” متفاهمان على فصل الجنوب وتجاهل “الشرعية”. وأنّ “ابن سلمان” يعتقد أن هناك مصلحة في فصل الجنوب. وخلافًا لما يعتقد ابن سلمان، فلن يكون فصل الجنوب خطوة في إنهاء مشكلة اليمن، بل سيزيد تعقيدها وخطرها عليه.

وبحث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، الإثنين، مجمل الأوضاع على الساحة اليمنية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية، “التقى العاهل السعودي، في الديوان الملكي بقصر منى بجدة اليوم، محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.

وتناول اللقاء “بحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها”، دون تفاصيل أكثر.

كما استعرض الجانبان “العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين”، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الإثنين، وصل ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، إلى جدة بالسعودية (في زيارة غير محددة المدة) بالتزامن مع تصاعد الأوضاع في عدن اليمنية.

وتأتي زيارة ولي عهد أبو ظبي للسعودية، في ظل تصاعد الأوضاع في عدن جنوب اليمنية، إذ أعلن التحالف السعوديي الإماراتي الإثنين، شن غارات على مواقع قال إنها تهدد القوات الحكومية في عدن.