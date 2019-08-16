شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..دبلوماسي أمريكي رفيع يكشف عن سيناريو مرعب ينتظر الجنوب في حال حدث الانفصال.. ومصير الحرب في الشمال! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رجح نائب السفير الأمريكي الأسبق والخبير السياسي في الشئون اليمنية " نبيل خوري " أن يدخل جنوب اليمن في اتون صراع مسلح وحروب وشيكة جراء الانقلاب الطاريء على الشرعية في عدن والمدعوم من الإمارات .

واشار خوري في تصريحات لقناة " الجزيرة " أن الحرب في شمال اليمن ستتواصل مع الحوثيين فيما ستندلع صراعات مسلحة عنيفة في جنوب اليمن على السلطة في حال تم ترسيخ الانقلاب وحدث الانفصال