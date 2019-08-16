شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد دولة الامارات تغيض الشماليين بصورة علم الجنوب على برج خليفة في دبي .. احتفالاً بالانتصارات في عدن (صورة + فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت حكومة دولة الامارات بوضع صورة العلم الجنوبي على برج خليفة احتفالاً بالانتصال الذيي حققه هاني بن بريك وجماعتة الارهابية في عدن من نهب وهدم وسرقة على المواطنين العزل وانقلابهم على الدولة التي مدت لهم يد العيش الكريمة وكانت تحميهم طوال السنوات التي مرت وهاهم اليوم يبيعون انفسهم للتجار الحروب وينقلبون على دولتهم وشعبهم بأخذ حرب داخلية من اجل ماذا من اجل المال ..

ولكن سيناريو الامارات بات معروفاً في كل الدول تبداً بالدعم والنهاية تصفية بعد ان تصل الى مصالحها الامر الذي يجعل الشعب اليمني يلجأ للحوثي بما انه ارحم من هاؤلاء القتلة اكلين لحم البشر ولكن لن تطول فترتهم وسينالون عقابهم المحتمل وفي الاخير لن تستطيع الامارات حمايتهم لا من الشعب ولا الدولة والشرعية اليمنية.

