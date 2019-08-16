حزب الاصلاح يتوعد بتفجير حرب شوارع في عدن والاحمر يكثف من اتصالاته

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

هددت فصائل موالية لحزب الإصلاح في محافظة عدن، بتحويل المعارك في المحافظة الى حرب شوارع ضد مليشيات المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

وقالت مصادر خاصة لـ” الخليج 365 ” أن قيادات تابعة لحزب الاصلاح شرعت في ارسال تعزيزات مالية وعسكرية لعدد من الفصائل بينها تنظيم القاعدة، بغية شن هجمات على مليشيات المجلس الانتقالي في جنوب اليمن.

واشارت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها حفاظاً على سلامتها أن القيادي العسكري الموالي للسعودية، والذراع العسكري لحزب الاصلاح، علي محسن الأحمر، اجرى خلال اليومين الماضيين اتصالات مكثفة مع عدد من القيادات العسكرية الجنوبية من بينها القائد العسكري ايمن عسكر بغية ترتيب الاوضاع لشن هجمات عنيفة على قيادات المجلس الانتقالي والنقاط الامنية التابعة لهم.

يشار الى أن عسكر كان مسجوناً مدى الحياة بتهمة جناية قتل وهرب من السجن مع أصدقائه من تنظيم القاعدة بعد سيطرة قوات هادي على عدن.

حيث هاجم تنظيم القاعدة السجن وقام بتحرير أعضائه المساجين ومن بينهم ايمن عسكر الذي تحول الى قائد عسكري.