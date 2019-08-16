عاجـــل : محمد جميح يحذر من ”الاصطياد” في الماء العكر .. ويكشف ”قواعد اللعبة” وموعد ”الزحف الأكبر” وطرد المليشيات من عدن

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - محمد جميح يحذر من ”الاصطياد” في الماء العكر .. ويكشف ”قواعد اللعبة” وموعد ”الزحف الأكبر” وطرد المليشيات من عدن

حذر الصحفي الأكاديمي، والمحلل السياسي اليمني المعروف، الدكتور محمد جميح ، الحوثيين من الاصطياد في الماء العكر ، عبر الحديث عن الأحداث التي تشهدها عدن اليوم.

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وقال جميح في تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها محرر "بويمن" :‏أحسن شيء لما واحد حوثي يريد الاصطياد في الماء العكر ويقول "جنوبنا الحبيب".

وأضاف: "وكأنه لا يتحدث عن الجنوب الذي غزته مليشياته في 2015، قبل أن يتصدى رجاله للمليشيات ويطردوها صاغرة من عدن ويزحفوا مع أشقائهم إلى الحديدة".

واختتم جميح بالقول: "لقد تجاوز الجنوبيون مرحلة "الاستدرار العاطفي"، وفهموا قواعد اللعب