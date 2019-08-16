عاجـــل : بعد ساعات من وصول اللجنة السعودية الى عدن .. الزبيدي وبن بريك يغادرون العاصمة المؤقتة بمفردهم إلى هذة الدولة الخليجية

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد ساعات من وصول اللجنة السعودية الى عدن .. الزبيدي وبن بريك يغادرون العاصمة المؤقتة بمفردهم إلى هذة الدولة الخليجية

قالت وسائل اعلام محلية ان قادة الانقلاب في عدن توجهو الى دولة الامارات بزيارة مفاجئة لم تكشف تفاصيلها او الاعلان عنها وكشف تلك الوسائل عن توجه المدعو عيدروس الزبيدي ، والارهابي هاني بن بريك إلى ابو ظبي بعد ايام من انقلابهم على الشرعية الدستورية في عدن . شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : الفتاة السعودية صاحبت العيون الجميلة والصدر البارز تتعرى تماما وتكتب على جسدها رسالة للامير محمد بن سلمان .. شاهد ما الذي ورد فيها ..«صور» Advertisements ”طلاق صامت” و ”مبادرة سرية” .. العاهل الأردني يفاجئ شقيقته الأميرة هيا بنت الحسين بهذه الخطوة..وأمير مخضرم يتدخل لإنقاذ الموقف ويأتي مغادرة قادة الانقلاب بعد ساعات من وصول لجنة سعودية الى العاصمة المؤقتة عدن للاشراف على انسحاب عناصر الانقلاب من المعسكرات والمؤسسات الحكومية . وكان من المرتقب ان تصطحب اللجنة السعودية معها قادة الانقلاب إلى الرياض ، للبدأ بالحوار مع الشرعية .

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