شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تعلن رسميا عن موقفها من ”أحداث عدن” و”وحدة اليمن” والان مع التفاصيل

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وقال وزير الخارجية القطري بصفحته على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن، لا سيما الأوضاع في عدن”.

وتابع محمد بن عبد الرحمن قائلا: “وإننا إذ نؤكد أهمية ضمان وحدة اليمن و صون مكتسباته و مقدراته و ضرورة منع تمزيق نسيجه المجتمعي، فإننا ندعو كافة الأطراف المعنية لوقف الحرب و تجنيب الشعب اليمني العزيز مزيداً من المعاناة الإنسانية”.

وتابع وزير الخارجية القطري في تغريدة أخرى قائلا: “فما يحدث في اليمن من كارثة إنسانية حقيقية خاصة في ظل التطورات الأخيرة يتطلب وقفة صادقة و صريحة من أطراف الصراع في اليمن في المقام الأول لوقف الحرب وإنهاء المأساة الإنسانية المتزايدة التي لا يدفع ثمنها سوى الأبرياء من الشعب اليمني”، على حد تعبيره.

ويعبر هذا التصريح عن الموقف القطري الرسمي من الأحداث التي شهدتها مدينة عدن خلال الأيام الماضية، بعد أن سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مواقع الحكومة اليمنية في المدينة.

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