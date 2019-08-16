شكرا لقرائتكم خبر عن يمنية تحصد ”درع التميز” وتقترب من ”صانعات التغيير” في الوطن العربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفنانة ‘‘ريم عبدالله’’ بطلة مسلسل العاصوف تشعل مواقع التواصل بـ‘‘فيديو’’ جديد ومثير للغاية.. شاهد ماذا فعلت أخيراً.. ”أنصارالله” بصنعاء يعلنون القبض على قاتل شقيق عبدالملك الحوثي.. ويكشفون عن ”اسمه”.. لن تصدق من يكون؟

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