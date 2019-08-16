شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم لرئيس الحكومة بعدم التعامل مع الانتقالي في جنوب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك وزراء الحكومة، ومحافظي المحافظات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات، بالالتزام بالمرجعيات الدستورية والقانونية، في تسيير المهام المنوطة بهم.

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وقال رئيس الوزراء معين عبدالملك، وزراء الحكومة، ومحافظي المحافظات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات، في رسالة رسمية حصل "الموقع بوست" على نسخة منها إن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود، في التعامل مع مختلف التحديات القائمة أمام انتظام سير مهام الأجهزة المركزية والمحلية، والخاضعة لإشرافكم، وضمان التأكد من الالتزام التام في إدارتها من قبل المُعينين بصورة قانونية لشغل مختلف الوظائف فيها، ووفقاً للمرجعيات القانونية في تسيير مهامها دون تجاوز".

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة الالتزام بما تم الإشارة إليه، وعدم السماح بالتعامل مع أي تعليمات صادرة من كيانات، أو جهات غير مخولة قانوناً لتنفيذ أي مهام، أو إحداث تعيينات أو تكليفات في الهيكل الوظيفي لمختلف أجهزة الدولة سواءاً بالوزارات، أو المحافظات، أو المؤسسات؛ والهيئات.

وأشار معين عبدالملك، إلى أنه وفي حال حدوث أي تجاوزات مما سبق، فإن وزراء الحكومة، ومحافظي المحافظات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات، يتحملون كامل المسؤولية كلاً في نطاق اختصاصه وإدارته؛ مؤكداً أنه لن يُعتد بأي إجراء مخالف للقوانين المنظمة لإدارة شؤون الوظيفة العامة.

ووجه رئيس الوزراء، وزراء الحكومة، ومحافظي المحافظات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات، بالعمل بما ورد في المُذكرة، وموافاة رئاسة الوزراء أولاً بأول، بكل ما يواجه أداء مهامهم من إشكالات إن وجدت.

ويأتي هذا الخطاب بعد أيام من انقلاب نفذته مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في عدن، وعقب بيان صادر عن المجلس الانتقالي كشف فيه توجهه لتثبيت الانقلاب في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.