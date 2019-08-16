مدير شرطة تعز يرفض أوامر المحافظ بسحب قواته من التربة

الخميس 15 أغسطس 2019

أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، بأن "مدير عام شرطة تعز منصور الأكحلي رفض أوامر محافظ المحافظة بسحب قواته من التربة بالشمايتين".



واستعرض الأكحلي برفضه عبر منشور بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلنا تحديه للمحافظ والتحالف وقرر استمرار تفجيره للوضع بالحجرية.

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وبحسب مصادر "الخليج 365"، فإنه في حال بقاء الحجرية قوية وآمنة لن يستيطع مركز الحكم والإنفراد بحكم اليمن لهذا قرر علي محسن الأحمر تدمير وحرق الحجرية فوجه أوامره لأدواته حزب الإصلاح بتعز سالم ومليشياته للقيام بهذه المهمة.

من جانبه كتب مدير شرطة تعز، منصور الأكحلي، مبررا عبر فيس بوك قائلا "الإجراءات الإدارية التي يقوم بها مدير عام الشرطة في إطار أجهزة الشرطة هي من اختصاص عمله وتتوافق مع القوانين الشرطية المتبعة في وزارة الداخلية".

وأضاف "لن نقبل بالتدخلات في تعز تحت أي مسمى كان".