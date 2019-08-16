بالوثيقة.. محافظ تعز يلغي قرار مدير الشرطة الأكحلي

الخميس 15 أغسطس 2019

وجه محافظ تعز، نبيل علي شمسان، اليوم الخميس، وكيل أول المحافظة، باستمرار العقيد الركن عبدالكريم السامعي، مدير شرطة مديرية الشمايتين.



وحصل "الخليج 365"، على وثيقة صادرة عن المحافظ تظهر توجيها بإلغاء أي قرار تكليف صادر من مدير عام الشرطة لشغل هذه الوظيفة.

وكلف المحافظ وكيل أول المحافظة بالإشراف المباشر على تنفيذ ذلك، محملا إياه كامل المسؤولية.

وكان مدير عام شرطة محافظة تعز أصدر قرارا بتعيين مديرا لإدارة شرطة مديرية الشمايتين، يوم الثلاثاء الماضي، غير أن الإعلام الأمني بتعز نشر القرار الذي نص على قيام مديرعام شرطة محافظة تعزالعميد منصور عبدالرب الأكحلي بإصدار قرار إداري رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٩ م قضى بتعيين العقيد ركن عبدالكريم قاسم علي العلياني مديرا لإدارة شرطة مديرية الشمايتين ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره الثلاثاء الموافق ١٣ أغسطس ٢٠١٩م.