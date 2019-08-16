سلطات جبل طارق تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ يوليو

الخميس 15 أغسطس 2019

أفرجت سلطات جبل طارق، الخميس، عن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" التي احتجزتها منذ الرابع من يوليو/تموز.



وذكرت السلطات أن رئيس حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قرر رفع قرار التحفظ على الناقلة والسماح لها بالإبحار، رغم طلب الولايات المتحدة تمديد احتجازها للاشتباه بسعيها لتسليم حمولتها إلى سوريا.

وأكدت إيران خطيا أن حمولة "جريس 1" ليست متوجهة إلى سوريا التي تخضع لحظر أوروبي.

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وكانت قوات مشاة البحرية البريطانية قد احتجزت الناقلة أوائل شهر يوليو/تموز قبالة جبل طارق في البحر المتوسط، للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، في عملية ذكر مصدر قضائي أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.

وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو/أيار 2011، وتخضع أيضا إيران لعقوبات أمريكية تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية.

يأتي هذا في وقت تسعى فيه واشنطن إلى بناء تحالف بحري في الخليج لحماية الملاحة التجارية مع زيادة وتيرة العمليات ضد السفن وناقلات النفط الأجنبية خلال الفترة الماضية.