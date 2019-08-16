حصري.. الكشف عن تنسيق حوثي إخواني لتفجير الوضع بالحجرية بتعز والهدف التقاسم

كشفت مصادر خاصة اليوم الخميس عن تنسيق حوثي إخواني على تفجير الوضع بالحجرية

الخميس 15 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - علي كامل

كشفت مصادر خاصة، اليوم الخميس، عن تنسيق حوثي إخواني على تفجير الوضع بالحجرية بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.



وقالت المصادر لمراسل "الخليج 365"، إنه" تم التنسق بين المليشيات الحوثية وبين مليشيات حزب الإصلاح بتعز على سيطرة الأخير على كل المواقع المحررة في تعز وتفجير الوضع بالحجرية".

وتابعت "وبعدها يتم التقاسم بينهما لتلك المواقع بعد ضمان القضاء على اللواء 35 مدرع والقوات الخاصة".

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وكان مدير شرطة تعز تمرد على توجيهات محافظ المحافظة واقتحم إدارة شرطة الشمايتين بالتربة وقتل اثنين من أفرادها.

إلى ذلك، ذكرت المصادر، أنه "بعد اقتحامها وسيطرتها وتعزيزها لموقع قلعة القاهرة بالأسلحة الثقيلة قامت مليشيات الحشد الشعبي لحزب الإصلاح بالتحشيد لاقتحام موقع الأمن السياسي الذي تسيطر عليه القوات الخاصة.

وشددت المصادر أن" على اللواء 35 مدرع حماية مسرح عملياته بالحجرية وعليه الضرب بيد من حديد ضد العابثين بأمنها واستقرارها من مليشيات الحشد الشعبي لحزب الإصلاح ويكفي صمت وحياد".

ووفق لوائح وزارة الداخلية لا يحق لمدير الشرطة في تعز تعيين مدير أمن لأي مديرية ومنها المادة ( 4 ) من لائحة وزارة الداخلية تنص على أن يعين مدير أمن المديرية بقرار من وزير الداخلية بناءً على ترشيخ من مدير أمن المحافظة.

وكان محافظ المحافظة نبيل شمسان وجه الوكيل الأول بإيقاف إجراءات التغيير التي قام بها منصور الأكحلي فيما الأكحلي تمرد على المحافظ والسلطة المحلية.